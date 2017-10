Hetven fölött is lehetnek szépek a nők – ezt hirdette a sztármodellekkel vonuló Helen Mirren és Jane Fonda a párizsi divathéten. Hetven fölött is lehet szép a szerelem – ezt pedig már Helen Mirren új filmje hirdeti az emlékezetét elvesztő Donald Sutherlanddel együtt.

A két legendás színésznő a L’Oreal felkérésére vett részt a Champs-Élysées-n tartott divatbemutatón. Helen Mirren inkább viccesre vette a figurát, lazán, zsebre tett kézzel lépdelt végig a közönség előtt, és Chaplinnek öltözött: a fekete kabát szabása, a széles szárú kockás nadrág és a sétapálca is a nagy humoristát idézte.

Helen Mirren vonul a kifutón. pic.twitter.com/T7IFK5HekB — Varga Ferenc (@filmklub) October 2, 2017

Jane Fonda egy alakra simuló, tigrismintás dresszben, a tőle megszokott méltósággal sétált, és a békejelet mutogatta. A 72 éves Mirren és a 79 éves Fonda is azt hirdette, az idős emberek is lehetnek szépek, őket is ugyanúgy meg lehet csodálni, mint a fiatalokat.

A divatbemutatón feltűnt Doetzen Kroes, akit a Wonder Woman harcos amazonjai között is láthattunk, illetve Adwoa Aboah, aki Scarlett Johanssonal csókolózott a Páncélba zárt szellem-ben, valamint Palvin Barbara is, aki manapság már ritkán szokott kifutómodellkedni.

Az áttetsző anyagú, csipkés fehér ruhát viselő Barbara ráadásul Jane Fonda mellé került az esemény végén, amikor a bemutatón résztvevő modellek a színpadra álltak a két színésznővel. Először derékra tett kézzel, egymásnak szembefordulva pózoltak a kameráknak, majd a színésznő belekarolt a magyar modellbe, és szorongatta egy kicsit a kezét, mielőtt megtapsolták a közönséget. (Ezen a videón az összes vonulást végignézheti.)

De megnézhetjük Helen Mirren filmjének új előzetesét is, ami ugyanarról szól, mint Jane Fonda és Robert Redford netflixes románca: az időskori szerelemről és a nyugdíjas években újra felfedezett szenvedélyről. Az Our Souls at Night-ban két özvegy szomszéd szeret egymásba, a The Leisure Seeker-ben egy házaspár indul el utolsó nagy útjára Hemingway házához, hogy közben újraéljék a szerelmüket.

Donald Sutherland memóriája már nem a régi, emlékezetkiesésben szenvedő férjéről pedig a vagány Helen Mirren gondoskodik, aki egyszer puskát is ragad a filmben, amikor útszéli punkok megpróbálják őket kirabolni. Mirren és Sutherland egyszer már játszottak férjet és feleséget az 1990-es, Bethtune: The Making of a Hero című filmben, ami a Kínában számos modern orvosságot meghonosító doktornak állított emléket.

Az Our Souls at Night mellett a The Leisure Seeker is a velencei filmfesztiválon debütált, és ez a Toszkán szépség-et és az Őrült boldogság-ot is jegyző Paolo Virzì első angol nyelvű filmje. Amerikában jövő év januárjában kerül mozikba, magyar bemutatóról sajnos nincsen tudomásunk.