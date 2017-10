Kétszer is megszólalnak magyarul az új Szárnyas fejvadászban

Az első részben is volt magyar szöveg, a folytatásban is van. De ezt hogyhogy pont a magyar mozinézők nem hallhatják?

Sok egyéb dolog mellett az 1982-es Szárnyas fejvadász azért is kedves a szívünknek, mert az egyik szereplő szájából elhangzik benne egy magyar mondat. Vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy egy javarészt magyar szavakból álló mondat, ugyanis a film univerzumában a pórnép egy olyan keveréknyelvet beszél (ezt cityspeaknek hívják), amelyben felbukkannak magyar, német, japán és spanyol kifejezések is.

„Monsieur, azonnal kövessen engem, bitte! ... Lófaszt! Nehogy már! Te vagy a blade, blade runner" – szól Deckardhoz a Gaff nevű rendőr, akit Edward James Olmos alakít. Olmosnak apai ágról vannak magyar zsidő ősei, akik az üldöztetések elől Mexikóba emigráltak, és a színésznek köszönhetjük, hogy (némi szótárazás után) magyar szavakat is csempészett a szövegébe, ugyanis azok nem szerepeltek az eredeti forgatókönyvben.

Amikor márciusban kiderült, hogy Olmos feltűnik a folytatásban is, valószínűsítettük, hogy a Szárnyas fejvadász 2049-ben is hallunk majd magyar szavakat - ami persze amiatt is adná magát, mert gyakorlatilag a teljes filmet Magyarországon forgatták. Most, hogy mozikba került a film, végre megoldódott a rejtély, amiről a cikk második oldalán fel is lebbentem a fátylat, úgyhogy csak az kattintson tovább, aki nem bánja, ha kettővel kevesebb meglepetés éri a moziban.