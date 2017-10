Kómás lett a nőm, csak a család meg ne tudja

Az idei nyár nem volt túl kegyes az amerikai független filmekhez és alacsony költségvetésű, eredeti ötletből készült stúdiófilmekhez, sok jól sikerült és ígéretes darab nem találta meg a nézőit. Akadtak azonban kivételek is, a Nyomd, bébi, nyomd! a tengerentúlon és hazánkban is szép kört futott például nyáron. Friss hír, hogy némi késéssel ugyan, de a másik meglepetéssiker, a The Big Sick is el fog jutni hozzánk, november 9-én mutatják be a magyar mozik Rögtönzött szerelem címmel.

A pakisztáni származású amerikai komikus, Kumail Nanjiani és felesége, Emily V. Gordon saját élményeikből írtak filmet, amivel bevallottan az volt a céljuk, hogy feltámasszák a romantikus komédia tetszhalott műfaját. Hogy hosszú távon sikerrel jártak-e, és mások is követik-e a példájukat, az még a jövő zenéje, de minket abszolút elvarázsoltak.

Bűbájos kis film ez, amin nagyot tud dobni, ha a moziteremben másokkal együtt nevethetünk azon, ahogy a srác családja pakisztáni feleségjelöltekkel próbálja összeboronálni, miközben ő titokban fehér lánnyal randizik, és bátran sírhatjuk tele a zsebkendőnket a váratlan tragédiák által szült drámai pillanatok alatt, mert halljuk, hogy a mellettünk ülők is nagyban szipognak.

Szóval aki szeretné megismerni az új Hugh Grantet (vagy a 21. századi közönség kedvéért: az új Ryan Goslingot), aki kíváncsi rá, miért fogják majd Oscarra jelölni Holly Huntert, vagy aki csak szeretné megint olyan jól érezni magát egy romantikus filmen, mint az Aludj csak, én álmodom-on vagy a Sztárom a párom-on, az már most vésse be a premierdátumot a naptárába.