Cefetül lelkesítő, ahogy az isteni Belmondót ünnepli Tarantino

Jó érzés lehet filmsztárnak lenni, de még jobb olyannak, akit Tarantino magasztal az égbe. A Ponyvaregény és a Kill Bill Oscar-díjas alkotója nemcsak filmet rendezni, de bókolni is sajátosan tud. Erre emlékeztetett most a felújított és újrabemutatott klasszikusokkal és kultfilmekkel foglalkozó Lumiére filmfesztivál, ami a Youtube-ra posztolt most egy videót arról, hogyan köszöntötte fel 2013-as lyoni rendezvény életműdíjasa (vagyis Tarantino) a francia színészek királyát, vagyis Jean-Paul Belmondót a nyitógálán.

„Jean-Luc Godard Kifulladásig című filmjének elején egy fiatal színészt látunk az első filmjében, amint egy filmsztár plakátját nézegeti. A filmsztár Humphrey Bogart. Ez a fiatal színész, aki nézi a plakátot, azt kívánja, bárcsak ő lenne Humphrey Bogart. A fiatalember Jean-Paul Belmondo volt. De a következő húsz évben, amikor egyetemisták vagy cinefilek feltették egy filmsztár plakátját a falukra, a poszteren Jean-Paul Belmondo volt. Ahogy ő a Kifulladásig-ban, mi is úgy bámuljuk a plakátot, és azt kívánjuk, bárcsak Belmondók lennénk” – mondta Tarantino, aki drámai hangsúlyokkal és átszellemült arccal zengte egyik kedvenc színésze dicséretét, de a csattanót persze a végére hagyta.

„Még a neve, a Belmondo sem csak egy filmsztár vagy egy ember neve, hanem egy ige, ami életerőt, karizmát, akaraterőt, de legfőképp: szuperkúlságot jelent. Mindenki köszöntse őt!” – szólította fel a jelenlévőket, akiknek többsége maga is kiérdemelt volna egy ilyen laudációt.

Tarantino mellett a napokban elhunyt Jean Rochefortot és a Miskolcot is megjárt Claudia Cardinalét láthatjuk, de a híres francia humoristát, Pierre Richard-t (1:03-nál sasoljon), valamint Daniel Auteuil-t is kiszúrhatjuk (1:28-nál).

Belmondo felszabadultan mosolyog a videón, látszik, hogy élvezi a neki kijáró dicséretet, és elegánsan aratja le a bókokat. Örömét csak tovább fokozhatja, hogy a családja körében érte a megtiszteltetés, tőle balra fia és lánya, a Forma–1-es pilótaként is versenyzett Paul és Luana Belmondo mosolyog, jobbról pedig a testvére, Alain, és régi színészbarátja, Charles Gérard fogja közre.

Tarantino egy fotó tanúsága szerint dalra is fakadt az este folyamán, de ezt a dalt sajnos már nem tette közzé a Lumiére Filmfesztivál, ami az elmúlt években is nagyobbnál nagyobb rendezőknek és színészeknek (Almodóvarnak, Scorsese-nek, Catherine Deneuve-nek, Wong-Kar Wainak) ítélte oda az életműdíjat. Az ünnepség végén levetítették az 1962-es Majom a télben című filmet, amiben Belmondo partnere egy másik legendás színész, Jean Gabin volt.