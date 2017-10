A New York-i rendőrség vizsgálatot indított egy 2004-re visszanyúló szexuális erőszak ügyében, amelynek elkövetésével Harvey Weinsteint vádolták - közölte a rendőrség szóvivője az AFP francia hírügynökséggel részletek ismertetése nélkül.

A The New York Times amerikai napilap múlt hét csütörtökön számolt be arról, hogy az amerikai filmmogul évtizedeken át zaklatta szexuálisan női alkalmazottait és számos színésznőt, egyes esetek több mint 20-30 évvel ezelőtt történtek. Weinstein tagadja az ellene felhozott vádakat.

Ashley Judd, Rose McGowan beszámoltak róla,hogyan molesztálta őket Weinstein. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie és több más színésznő is csatlakozott a producert vádoló nőkhöz.

Gwyneth Paltrow azt állítja feltörekvő színésznőként arra akarta rávenni a filmmogul, hogy hogy masszírozza meg egy szállodai szobában. Ezért akkori párja, Brad Pitt keményen be is olvasott a producernek. Angelina Jolie azt mondta, hogy fiatalon neki is „rossz tapasztalata" volt Weinsteinnel, ezért azóta nem is hajlandó vele dolgozni, és a „veszélyre" figyelmeztetett másokat is.

Tizenhárom nő vádolja a filmmogult szexuális zaklatással

A The New Yorker magazin kedden megjelent számában Asia Argento és az egykor szintén színészi pályára készülő Lucia Evans, valamint egy harmadik, név nélkül nyilatkozó nő azzal vádolta Weinsteint, hogy megerőszakolta őket. Lucia Evans azt állította, hogy 2004-ben a producer a Miramax irodájában, ahová szereplőválogatásra érkezett, orális szexre kényszerítette. Az olasz filmszínésznő-rendező, Asia Argento elmondta, hogy Weinstein az 1999-es cannes-i filmfesztiválon egy szállodai szobában erőszakolta meg orális aktussal. „Tudom, hogy korábban már egy csomó embert tönkretett. Ezért nem mertem nyilvánosságra hozni ezt a történetet" – magyarázta Asia Argento.

A The New Yorker cikke szerint tizenhárom nő állítja, hogy Weinstein 1990 és 2015 között szexuálisan zaklatta vagy megerőszakolta őket. Az ügyek súlyossága a fogdosástól a megerőszakolásig terjed.

Családnál telt be a pohár

A pletykák szerint Harvey Weinstein tovább folytathatta volna szexuális ragadozó életmódját, hiszen pénze és befolyása megvédte a következményektől, de öccsénél és feleségénél betelt a pohár. Bob és Harvey Weinstein együtt alapítottak céget, és együtt váltak fontos tényezővé a filmiparban, de az utóbbi időben megromlott közöttük a viszony, többek között azért, mert a korábban munkamániás Harvey már többet foglalkozott fiatal nők becserkészésével, mint a cégük ügyeivel. A filmmogul 2007-ben feleségül vette a nála 22 évvel fiatalabb Georgina Chapmant, aki két gyereket szült neki. Feleségének most lett elege az állandó megaláztatásokból. Állítólag Harvey Weinstein öccse és felesége látta el a sajtót információkkal.

Georgina Chapman bejelentette, hogy elválik férjétől.

Minden tisztségétől megfosztották a cégben, és bejelentették, hogy már azoknál a produkcióknál sem tüntetik fel a nevét, amelyeken jelenleg dolgozott, és a vállalat nevét is megváltoztatják, mert ehhez a névhez mostantól szégyen tapad.