A színésznő tudott Harvey Weinstein szexuális zaklatásairól, de nem mert beszélni róla.

Jane Fonda egy interjúban vallotta be, hogy tudott Harvey Weinstein tetteiről, de ugyanúgy hallgatott róla, mint a többiek.

Fondának körülbelül egy éve mondta el Rosanna Arquette, hogy mi történt közte és Weinstein között. Arquette szerint a kilencvenes években egy munkavacsora okán találkoztak, mikor Weinstein felhívta a szobájába és arra kérte, masszírozza meg, miközben a nő kezét a pénisze felé húzta. A színésznő azonnal elment. Fonda viszont úgy érezte, nem az ő dolga volt felszólalni az ügyben, mivel nem ő volt az áldozat.

A 79 éves színésznő szerint őt a kora miatt nem környékezte meg a producer. „Már idős voltam, mikor találkoztunk, ő pedig a fiatal lányokat szerette."

A The New York Times cikke Weinstein szexragadozói múltjáról múlt héten jelent meg, és azóta több mint 30 nő vallotta be a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen módon zaklatta őket. A producert azóta a saját cégéből is kirúgtak, és a rendőrség is nyomozást indított ellene.