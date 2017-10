Komoly bajban van a szexragadazó cége

Harvey Weinstein testvére és üzlettársa, Bob Weinstein szerint nem fogják sem bezárni, sem eladni The Weinstein Company nevű közös stúdiójukat. Pedig a szexbotrány miatt könnyen erre kényszerülhetnek.

Bob Weinstein szerint hiába vádolják testvérét nők tömegei szexuális zaklatással, közös stúdiójuk, a The Weinstein Company nem fog tönkre menni.

„Támogatóink és partnereink továbbra is mellettünk állnak minden tekintetben. Az üzlet nem áll meg."

A botrány kitörése óta a stúdió vezetői kínosan igyekeznek elhátorolódni a társalapítótól, és a kivásárlásával akarják megtartani partnereiket és új név alatt folytatni a munkát. Azonban valószínűbb, hogy a cég nem fogja tudni magát független stúdióként fenntartani, és vagy felvásárolják, vagy végleg bezárja kapuit.

A The Weinstein Company anyagi helyzete a botrány előtt sem volt felhőtlen, mivel az online stream platformokkal egyre kevésbé tudják tartani a versenyt.

A The New York Times cikke Weinstein szexragadozói múltjáról múlt héten jelent meg, és azóta több mint 30 nő vallotta be a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen módon zaklatta őket. Nemcsak színésznőket, hanem

a cégében dolgozó nőket is bántalmazta valamilyen módon: sokakat például erotikus masszázsra akart kényszeríteni egy munkavacsora okán, szakmai segítségért cserébe.

A legsúlyosabb vád eddig Rose McGowan színésznőtől érkezett, aki szerint Weinstein megerőszakolta őt, ami miatt hiába kért segítséget az Amazon Studios elnökétől, ő nem volt hajlandó hinni neki.

A beszámolók szerint a producer viselkedése nyílt titok volt hollywoodi körökben, mégsem tettek ellene semmit.

A producer állítólag Európában bújkál, a rendőrség pedig nyomozást indított ellene.