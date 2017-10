Összeállításuk első részében a filmművészet olyan alkotásait soroljuk fel, amelyekben nem pusztán meztelenség, nem filmekben gyakran látható szex, hanem konkrét, explicit pornójelenet is van. Olyan filmeket választottunk, amelyeket a filmkritikusok többsége (már amennyire lehet és érdemes figyelni a véleményükre) a maguk idejében jelentős alkotásoknak tartottak.

1. Elveszetteknek hívják őket (1968)

A filmtörténet első olyan filmje, amit művészileg jelentősnek tartanak, és pornójelenet is van benne, talán nem véletlenül, éppen a szexuális forradalom jelképének tartott évben, 1968-ban készült. Jan Lindqvist, az akkor huszonéves svéd rendező készítette. Inkább a dokumentumfilmhez áll közelebb, és akkori kifejezéssel a hippik életét mutatta be.

2. Rózsaszín flamingók (1972)

John Waters, az akkoriban lázadó és forradalmár filmrendező évtizedekkel később Hollywood elfogadott és az elvárásokat maradéktalanul teljesítő rendezőjévé vált. De a hetvenes évek elején egy híres botrányfilmet rendezett. Furcsa mód, nem is az marad meg az emberekben, hogy a főszereplő nőimitátor, Divine mit csinál egy férfivel, hanem az utolsó jelenet: Divine megeszi egy kutya ürülékét.

3. Török édesség (1973)

Egy minden kétséget kizáróan nagy holland rendező filmjéről van szó. Paul Verhoeven a holland újhullám megteremtője, a nyolcvanas évek közepén Hollywoodba ment, és olyan nagyszerű filmeket rendezett, mint a RoboCop, a Total Recall vagy az Elemi ösztön. A saját idejében kevésbé sikeres Showgirlst is azóta jelentős filmnek tartják. Néhány éve visszajött hazájába, a Fekete könyv és a (francia nyelvű) Elle mindenütt nagy siker volt, az Elle-t Oscarra is jelölték, és két Golden Globe-ot kapott. A Török édességben több, pornófilmekben megszokott jelenet látható. Az egyik főszereplő egyébként a később szintén Hollywoodba ment Rutger Hauer (Szárnyas fejvadász).

4. Az érzékek birodalma (1976)

Nagisa Oshima Cannes-ban is bemutatott, kétségtelenül korszakos filmje egy kegyetlen szerelem története. A pornográf jelenetek mellett a film arról is híres, hogy úgy fejeződik be, hogy a fiatal nő levágja szerelme péniszét. (Hasonló módon ér véget Marco Ferreri Az utolsó asszony című filmje, abban Gérard Depardieu egy elektromos hússzeletelővel a saját péniszét vágja le.)

5. A test ördöge (1986)

A híres francia film újrafeldolgozásáról van szó. Nagyon ismert, de kétségtelenül közepes film lett belőle. Maruschka Detmers francia sztárszínésznő szájjal kielégít egy férfit - a filmtörténelemben elsővonalbeli színésznő ilyen jelenetben korábban sohasem szerepelt.

6. Jézus élete (1997)

A Cannes-ban sokszor sikerrel szereplő belga rendező, Bruno Dumont filmje. Gyakorlatilag minden látható az egyébként komor hangulatú, lassú, nyomasztó művészfilmben, ami egy pornófilmben is.

7. Idióták (1998)

Lars Van Trier, a nagy dán rendező filmje egy sajátos kommunáról. A Dogma nevű stílus és filmes csoport megalakítója, vezetője az európai filmművészet egyik legkedveltebb rendezője volt, egészen addig, amíg egy cannes-i sajtótájékoztatón Hitlerről beszélt elismerően. Később bocsánatot kért az ostoba viccelődésért, és tulajdonképpen vissza is fogadta a filmes világ.

8. Pola X (1999)

A kevés filmet rendező, egyes vélemények szerint pszichés gondokkal küzdő, de jelentős filmművész, Leos Carax nehezen követhető filmje. Catherine Deneuve mellett Gérard Depardieu azóta tragikusan meghalt fia a főszereplő. Utóbbi látszik meztelenül egy pornográf jelenetben, egy bolgár modellel.

9. Románc (1999)

Catherine Breillat francia rendezőnő nagy botrányt kavart filmje. Egy fiatal tanítónő szadomazo kalandjai az ezredforduló Párizsában. Caroline Ducey színésznő éveken át hajtogatta, hogy Rocco Siffredi pornószínésszel nem szexelt a filmben, hanem volt egy testdublőre. Siffredi szerint ez nem igaz. Mindenesetre, Ducey jól induló karrierje megtört, sohasem kapott később jelentős szerepet.

10. Sade (1999)

Benoit Jacquot francia film- és operarendező sikeres, de kicsit közhelyes filmjében az egyik legnagyobb francia színész, Daniel Auteuil szerepel egy pornográf jelenetben Isild Le Besco színésznővel. Utóbbi azt állította, nem az ő vaginája látszik közelről a jelenetben.

Hamarosan a 2000 után készült, művészileg jelentősnek tartott, és emellett pornográf jeleneteket tartalmazó filmekkel folytatjuk összeállításunkat.