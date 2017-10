Orosz film nyerte a 61. Londoni Filmfesztivál fődíját

Andrej Zvjagincev "Szeretet nélkül" című alkotásának ítélték oda a legjobb film díját a vasárnap este záruló 61. Londoni Filmfesztiválon, ahol Paul Greengrass brit rendező arról beszélt, hogy a filmiparnak sokkal jobban figyelnie kell a sokféleségre.

Az orosz filmrendező alkotása egy dermesztő dráma egy válófélben lévő házaspárról, akinek eltűnik a fia.

Andrej Zvjagincev másodszor nyerte el a legjobb filmnek járó díjat a londoni mustrán, 2014-ben az oroszországi korrupciót bemutató szatírája, a Leviatán győzött.

Andrea Arnold brit rendező, a zsűri elnöke hangsúlyozta, hogy az orosz filmben egy családi történet válik "univerzális tragédiává", a film üzenete jóval túllép Oroszország határain. A Szeretet nélkül azt kérdezi a nézőktől, hogy "törődünk-e a jövőnkkel" - tette hozzá.

A dokumetumfilm kategóriában Lucy Cohen brit filmrendező "Kingdom of Us" című filmjét ítélte a legjobbnak a zsűri, a legjobb rövidfilm díját pedig az amerikai Patrick Bresnan "The Rabbit Hunt" című műve nyerte el.

A legjobb elsőfilmes a dél-afrikai John Trengove "The Wound" című alkotása lett.

A filmfesztiválon Paul Greengrasst, a Jason Bourne-thrillerek rendezőjét életművéért kitüntették a legmagasabb brit filmdíjjal, a Brit Film- és Televízió Művészeti Akadémia (BAFTA) tagjai közé választotta a rendezőt.

Greengrass a szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolt Harvey Weinstein ügyére utalva arról is beszélt, hogy a filmipar "nehéz hetet" hagyott maga után.

Emlékeztetett arra, hogy számos előrelépés történt a filmiparban, amelyek közül a sokszínűség a legmélyrehatóbb kérdés.

De sokkal-sokkal többet kell tennünk minden - gender és etnikum - tekintetben. Sürgősen meg kell oldanunk azt a kérdést, hogy kevés a női rendező. Mindenkinek, aki vezető pozícióban van, dolgoznia kell azért, hogy ezt a rossz szemléletet kiirtsuk" - hangsúlyozta Paul Greengrass.

A londoni fesztivál az elmúlt években sokat tett azért, hogy a filmipar sokszínűségét zászlajára tűzze. A vasárnap este záruló rendezvény 242 filmet tűzött műsorára, ezek közül 61 alkotást női rendező jegyez. Ez jóval több, mint bármely más fesztiválon.

Claire Stewart fesztiváligazgató beszédében annak a reményének adott hangot, hogy Harwey Weinstein magatartásának leleplezése fordulópontot fog jelenteni és változásokat fog hozni a filmszakmában.

A mustra este Martin McDonagh fekete komédiájával, a "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri " című filmmel zárul.