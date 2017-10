Újabb nők vallottak színt, akiket szexuálisan bántalmazott már csak szexragadozónak nevezett Harvey Weinstein producer. Woody Allen szerint voltak pletykák Hollywoodban Weinstein viselkedéséről, de ilyen "horror sztorikat" nem hallott.

Lysette Anthony brit színésznő azt állítja, Weinstein a londoni otthonában erőszakolta meg a '80-as években. "Szánalmas, undorító támadás volt, amely után undort és szégyent éreztem."

Egy másik nő szerint pedig 1992-ben erőszakolta meg a producer, amikor a The Weinstein Company londoni irodájában dolgozott.

A vádok miatt a New York-i rendőrség után most a londoni hatóságok is nyomozást indítottak Weinstein ellen. Az elmúlt másfél hét alatt körülbelül 30 nő számolt be arról, hogy a filmmogul szexuálisan bántalmazta őket. Ő viszont továbbra is tagadja a vádakat és állítja, hogy senkivel sem tett olyasmit, amibe a másik fél nem egyezett volna bele.

Woody Allen, aki számos filmjében együtt dolgozott a filmmogullal, a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy hallott Weinsteinnel kapcsolatos pletykákat, "de nem olyan horrortörténeteket", amelyekkel számos nő az elmúlt napokban előállt.

Harvey Weinstein volt az, akinek segítségével Woody Allen karrierje újraindult az után, hogy Mia Farrow színésznőtől való válásakor, fogadott lánya, Dylan Farrow molesztálásával vádolták meg az Oscar-díjas rendezőt. Farrow akkor vált el Allentől, amikor rájött, hogy fogadott lányának kapcsolata van férjével.

Az egész Weinstein-dologban az a nagyon szomorú, hogy mindenki részese annak. Tragikus az érintett szegény nők számára, és Harvey esetében pedig szomorú, mert életét így elfuserálta.

Ronan Farrow, Woody Allen fia azok között az újságírók között van, akik oknyomozást folytatnak Weinstein ügyében. Eddig 13 olyan nővel beszélt, aki azt állítja, hogy a producer szexuálisan zaklatta, vagy megerőszakolta.

Szerdán lánya Los Angeles-i háza előtt azt mondta az összegyűlt riportereknek: