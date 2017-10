A Star Wars VII rendezője szerint Weinstein egy szörnyeteg

A Hollywood reporternek nyilatkozott a Star Wars VII rendezője, aki azt mondta: Weinstein visszaélt a hatalmával, és szó szerint szörnyetegnek nevezte a szexuális zaklatással vádolt filmproducert.

Csaknem két hete robbant ki a Harvey Weinstein-botrány, amikor nyilvánosságra kerültek a szexuális zaklatással kapcsolatos vádak ellen. Csaknem harminc nő – színésznők és háttérmunkások – nyilatkoztak arról, hogy zaklatta őket a producer.