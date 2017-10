Susan Sarandonnak azt tanácsolták: soha ne legyen gyereke

Pályája kezdetén mindenki azt tanácsolta Susan Sarandon Oscar-díjas amerikai színésznőnek, hogy ne legyen gyereke – nyilatkozta a People magazinnak.

Szinte mindenki azt mondta neki, hogy ha gyereket szül, tönkremegy a karrierje, és egyébként is már túl öreg a szüléshez. Sarandonnak aztán három gyereke született: Miles Robbins most 25 éves, Jack Harry Robbins 28 éves és Eva Amurri, aki most 32 éves, és szintén színésznő lett.