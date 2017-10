Tom Hanks is beszélt a hollywoodi szexragadozóról

Nem lehet azzal védekezni, hogy „régi vágású vagyok, a hatvanas-hetvenes években nőttem fel". – mondta Tom Hanks, amikor a Hollywood reporter arról kérdezte, hogy mi a véleménye a Harvey Winstein ellen felhozott nemierőszak-vádakról.

Az elmúlt héten több mint harminc nő – színésznők, asszisztensek, háttéremberek – nyilatkoztak a sajtónak arról, hogy a filmmogul, harvey Winstein szexuálisan zaklatta őket.

Tom Hanks is megszólalt az ügyben a Hollywood reportersnek. Azt mondta: „A társadalom minden szintjén jellemző, hogy nagyhatalmú emberek megússzák a disznóságaikat. Nem akarom bántani Harvey-t, de nyilvánvaló, hogy valami nem stimmel. Nem lehet azzal védekezni, hogy "régi vágású vagyok, a hatvanas-hetvenes években nőttem fel". Én is akkor nőttem fel" Azt is mondta, hogy a társadalom minden szintjén jellemző, hogy a nagyhatalmú emberek megússzák a disznóságaikat.

Ezzel szemben most úgy tűnik, hogy Harvewy Weinstein karrierjének vége: az Oscar-díjas producer valószínűleg többet nem csinálhat Hollywoodban filmet.