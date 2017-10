Amerikai producerek céhe: Weinsteint ki kell zárni

Az amerikai producerek céhe (PGA) elindította a zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein kizárását.

A PGA egyhangúlag döntött arról, hogy "fegyelmi okok miatt" elindítja az eljárást Weinstein tagságának megszüntetéséről. Weinsteinnek alkalma lesz reagálni, mielőtt a végső döntést november 6-án meghozzák - közölte hétfőn a PGA országos igazgatói testülete.

A döntés két nappal az után született, hogy az amerikai filmakadémia kizárta soraiból a 65 éves producert.

Weinstein szóvivője, Sallie Hofmeister nem kommentálta a producerek céhe döntését.

A több mint ötezer taggal rendelkező PGA hétfőn arról is döntött, hogy szexuális erőszak elleni munkacsoportot hoz létre, mely a rendszerszintű és gyakori problémát kutatja és megoldásokat dolgoz ki, mert azonnali akcióra van szükség az egész iparág részéről. A producercéh 2013-ban a Weinstein fivéreket, Harvey-t és Bobot tüntette ki legnagyobb elismerésével, a Milestone-díjjal, melyet azoknak ítélnek oda, akik munkájukkal történelmi jelentőségűt alkottak. A díjat - mások mellett - Walt Disney, Steven Spielberg és James Cameron vihette haza.

A The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt napokban mintegy harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, valamint európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, négy nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert. Az egyikük Rose McGowan színésznő.

A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.Franciaországban kezdeményezték, hogy Harvey Weinsteint fosszák meg a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől.

A Weinstein Co. hétfőn jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének, vagy egy jelentős részének az eladásáról.