Eldőlt: Cher is játszik a Mamma Mia! folytatásában.

Már jóval korábban eldőlt, hogy a 2008-as megjelenésekor óriási közönségsikert arató Mamma Mia folytatást kap. Augusztusban el is kezdődött Mamma Mia: Here We Go Again! forgatásának előkészítése. A legfrissebb hírek szerint miként azt a Variety című filmes szaklap is megerősítette, a zeneikon Cher csatlakozik a színészgárdához. Az énekesnő Twitter-posztban utalt arra, hogy bekerült a castingba, majd meg is erősítették ezt a hírt. Arról egyelőre nem tudni, hogy kit is alakít a filmben.

Az ABBA musical második részében ismét látható lesz az Oscar-díjas Mery Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård és az ugyancsak Oscar-díjas Colin Firth.

Új szereplő lesz Lily James, aki a fiatal Donnát alakítja majd, Alexa Davis lesz a fiatal Rosie, míg Jessica Keenan Wynn az ifjú Tanya. Jeremy Irvine a sráckorú Samet, Josh Dylan a fiatal Billt, Hugh Skinner a süvölvény Harryt játssza majd.

A zenés film ismét Abba-slágerekre épít, s egy olyan énekesnő, mint Cher, még inkább felkelti az érdeklődést a Mamma Mia folytatására.

A tervek szerint 2018. július 20-án kerül mozikba a második rész. A tíz évvel ezelőtti első rész 12-szeresen hozta vissza a gyártási költségeit, összesen 600 millió dollárt keresett. Miközben az is tény: a kritikusok nem estek hanyatt tőle.

A forgatókönyvet Ol Parker jegyzi, a producerek között pedig ott találjuk az ABBA-együttes két tagját, Benny Anderssont és Björn Ulvaeust is.