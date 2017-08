Azon vagyok, hogy ne koppanjak nagyot

A tavalyi év után megint jelöltek egy magyar rövidfilmet a diák-Oscarra, a Földiek lehet a következő nagy kisfilm-sikerünk. Freund Ádám író-rendező elmeséli, hogyan élte meg az óriási sikert, és miként pattant ki a fejéből a szürreális történet, amelyben egy bohókás családapa egyszer csak kilövi magát a világűrbe. Megtudtuk, hogyan építenek űrhajót Magyarországon, és hogy került Saul fia a kisfilmbe, de kiderült az is, hová tűntek a beszélő sótartók a Földiekből.

Váratlanul érte a jelölés?

Teljesen. Éppen a Hajós utca és az Ó utca sarkán játszottam egy Star Realms nevű kártyajátékot a volt osztálytársammal, és már kiosztottuk a dekkeket, amikor hívott Osváth Gábor producer. Éjjel tizenegy óra volt, úgyhogy sejtettem, hogy valami nem oké. Felvettem, és Gábor csak annyit mondott: „Gratulálok!”. „Mihez?” – kérdeztem. „Hogy jelöltek a diák-Oscarra. De most le kell tennem, megyek írni a közleményt” – mondta, és tényleg azonnal letette, én meg ott maradtam a macskakövön lefagyva.

Befejezték a kártyapartit?

Be. Muszáj volt visszavágnom, mert legutóbb nagyon csúnyán kikaptam.

Akkor máris szerencsét hozott a díj.

Végül is igen.

Eddigi pályája során az az elismerés esett a legjobban, hogy diák-Oscarra jelölték a filmjét?

Fesztiválszinten ez a legnagyobb sikerünk idáig, ez biztos. Személyes szinten viszont nekem sokat számít, hogy a filmben dolgozóknak, különösképpen a színészeknek, hogy tetszik, amit csináltunk. Megmutattam a Földiek-et Dimény Áronnak, aki egy nagyszerű kolozsvári színész, gyakran dolgozik Silviu Purcarete-vel, és nem mellesleg ő volt Citrom Bandi a Sorstalanság-ban, a mi filmünkben pedig az apát játszotta. A film után nagyon lelkesen megölelt, meghatódva megköszönte a filmet, és azt mondta, még soha nem volt ilyen boldog, amikor visszanézte magát. Akkor nyeltem egy nagyot, nagyon jólesett.

Eljátszott a gondolattal, hogy mit csinálna, ha megnyerné a diák-Oscart?

Minden erőmmel próbálok nem eljátszani vele, hogy ne koppanjak nagyot. Már annak is nagyon örülünk, hogy megkaptuk a jelölést. Az az igazság, hogy nem látom még magamat, ahogy Kaliforniában szörfözök díjakkal és aranyrögökkel a kezemben, de persze nagyon örülnék neki, ha még tovább menne a film, és még több emberhez jutna el.

Tavaly a volt osztálytársa, Kis Hajni filmjét, a Szép alak-ot jelölték a diák-Oscarra. Látta, milyen hozománya lehet már pusztán a jelölésnek?

Igen, nagyon furcsa, hogy most velem is megtörténik ugyanez. Már a puszta jelölésnek is sok pozitív hozadéka lehet, mert azt hiszem, nagyon vonzó alkotói közeget tud teremteni egy filmes köré. Ez pedig nem csak egy jóleső visszajelzés, hanem már a következő projektnél is megkönnyítheti a dolgokat.

Gyerekkori vágya volt, hogy egyszer csináljon egy magyar sci-fit?

Egyáltalán nem. A sci-fi nekem nem becsípődésem, és nem is szeretném, ha a Földiek alapján beskatulyáznának, és azt mondanák, hogy én csak fura high concept filmekben gondolkodok, mert ez nem igaz.

A film alaphelyzete hozta magával a műfajt, nem pedig fordítva. Egy álmodozó apáról akartunk filmet csinálni, aki megrögzötten bütyköl valamit a fészerben éjjel-nappal. A családja teljesen hülyének nézi, mégis sikerül összetákolnia egy űrhajót, amivel a film elején felszáll az űrbe a hátsó kertből, és elhagyja őket. Úgy gondoltam, érdekes lenne megnézni, hogyan reagálnak az otthon maradottak. Ráadásul megtaláltam magamban a történet érzelmi magját, ugyanis ez valójában egy családi dráma, ami megtörtént velem is. Nem lőtte ki magát az apám az űrbe, de a szüleim elváltak, és nehezen dolgoztam fel azt, hogy elment tőlünk az apám.

A család szétszakadása mellett azokról az ellentétekről is szól a film, amik között a fiú őrlődik. Az anya azt mondja, dolgozni kell, az apa pedig azt sugallja, nem érdemes álmodozás nélkül élni az életet.

A filmben ezzel azt a témát akartam érinteni, hogy hogyan fér meg egy álmodozó, fantaszta lélek egy földközeli, materiális családban, vagy bármiféle struktúrában. Ezek az ellentétek az én életemben is fontosak és jelen vannak, én is a két véglet között hánykolódok néha, mint valami lyukas, szerencsétlen pingpong labda.

Különös világban játszódik a Földiek.

Időben és térben is behatárolhatatlan világot akartunk teremteni. Nem a magyar vidékre akartuk helyezni a történetet, a házhoz, amiben forgattunk, hozzáépítettünk egy tornácot, hogy ne keltse egy skanzen benyomását. Vannak, akik ha látnak egy vidéki házat és egy láda almát, úgy olvassák a filmet, hogy ez a magyar tanyasi életről szól, és realista dolgokat kérnek rajta számon, például hogy a tanyasi emberek nem így viselkednek és nem így fogják az ásót. Mi viszont nem arról akartunk filmet csinálni, hogy a tanyasi emberek hogyan fogják az ásót, ez a film egy mesei nyelvet beszél, emeltebb módon játszanak a színészek, egyáltalán nem egy realista dráma. A tárgyi világa, a kellékek is egy létező, de számunkra ismeretlen helyet idéznek meg.

Minikritikánk a Földiekről Bukolikus hangulatú családi drámaként indul, de aztán hamar nyilvánvalóvá válik, hogy Freund Ádám fantáziája túlontúl is zabolátlan ahhoz, hogy azt be lehessen szorítani egy zsáner megszokott keretei közé. A Földiek fő erénye a váratlan húzásaiban rejlik, kétszer is padlót fogtunk a merész műfaji váltások miatt, aztán széles vigyorral vártuk, mivel tud még elvarázsolni ez a sci-fihez és pszichedéliához is bátran nyúló film. A film első csúcspontjánál azt gondoltuk, hogy Steven Spielberg rendezett volna ilyet, ha Mezőkövesdre születik, a második csúcspontnál pedig már nem gondoltunk semmit, csak boldogan lebegtünk az űrben. (Varga Dénes)

Az űrhajót hogyan építették meg?

Úgy gondoltam, az apa találmányainak nem high-tech, menő dolgoknak, hanem nyikorgó-csikorgó rozsdás kütyüknek kéne lenniük, amelyek már első ránézésre is a közröhej benyomását keltik. Tasnádi Zsófi látványtervező nagy segítségem volt ebben. Sok jó ötlete volt, sokféle hajóformát skicceltünk, próbáltunk toldozott-foldozott bádoglemezekből kigondolni egy sufnituning rakétát. Végül úgy oldotta meg a látványcsapat, hogy vasvázból csináltak egy alapszerkezetet, amire rászögelték a roncstelepről szerzett fémlemezeket.

Az űrhajó kilövéséhez pedig hívtunk egy építkezési darut, az emelte a kép fölé a hajótestet. A Multifilm SFX emberei a hírhedt Pintér Attila vezényletével még azt is meg tudták oldani, hogy a hajtóművek rajzfilmes tüzet okádjanak a levegőben. Sőt, mint utólag kiderült, Pintér Attila saját elmondása szerint csak arra várt, hogy mi ráordítsunk, hogy „Tedd alá, Pintyő!”, és a maximumra tekerje a tüzet. Viszont én nem tudtam arról, hogy ez még durvább is tud lenni, úgyhogy már előtte elfogadtam a snittet, és továbbálltunk – nem értettem, hogy ő miért volt ilyen csalódott.

Más találmányok is szerepelnek a filmben, például egy hallucinogén hatású szörp, és egy mágikus fémkocka, ami hangüzeneteket közvetít.

Fontosnak éreztük, hogy a találmányok ne öncélúan viccesek legyenek, hanem erős érzelmi funkciójuk legyen. Próbáltuk ezt minden tárgyban megtalálni, hogy motívumszerűen működjenek. A periszkóp például azt jelzi, hogy hiába vonult ez az ember önkéntes száműzetésbe, nagyon is érdekelte a családja, mindig is törődött velük a maga furcsa, távolságtartó módján.

Rengeteg találmányt kitaláltunk, de amit nem tudtunk beilleszteni a történet logikájába, azt végül kiirtottuk a filmből. Azt gondoltuk, hogy az apa olyan dolgokat csinál, amik nagyon ötletesek ugyan, de semmilyen gyakorlati hasznuk nincs: fogkrém-kinyomó gépet, meg olyan sótartót, ami néha indokolatlanul megszólal. Ez a film eleinte még sokkal viccesebb volt.

Melyik volt a legvadabb ötletük?

Talán az, hogy a fészernek, ahol az apa dolgozik, gépesített lelke lett volna. Az akkori koncepció szerint még egy lusta, iszákos csávó volt, aki a találékonyságával küszöböli ki a lustaságát. Úgy képzeltük el az otthonát, mint a Wallace és Gromit című gyurmafilmben, de a költségvetés miatt ejteni kellett ezt az irányt.

Ez egy főiskolai vizsgafilm, ennek megfelelő költségvetésből készült, ami azért szerencsére nagyobb volt a korábbi éveknél, mert a Filmalap most több pénzt adott az SZFE-s diplomafilmekre. Viszont így is sok jófej és tettre kész profi segítsége kellett ahhoz, hogy elkészüljön a Földiek. Beszállt például a MOME Média Design szívből és szeretetből Sánta Balázs és Hódi Levi vezényletével, és megcsinálták a VFX-et a daljelenetben. Az az egy jelenet önmagában olyan drága lett volna, mint az egész film, meg az összes tulajdonom, ami valaha volt.

Több klipet is rendezett már, törvényszerű volt, hogy a kisfilmjébe is becsempész egy zenei betétet?

A klipekkel úgy vagyok, mint a sci-fivel. Nem gondoltam, hogy kell a filmbe dalbetét, de úgy alakult a történet, hogy arra jutottunk: ezen a ponton kifejezetten érdekes húzás lenne, ha bele tudnánk mászni a fiú fantáziavilágába egy ilyen szokatlan gesztussal. Nagyon megosztó lett ez a jelenet. Valaki imádja, és katarzisa lesz az apa-fiú találkozástól, más pedig gyűlöli, és azt érzi, kidobja őt a filmből, és utána már nem is tud visszamászni.

Keresztes Gábor, az Isteni műszak zeneszerzője írta hozzá a zenét, ami szerintem nagyon jól sikerült, jól ráérzett a filmre. Az űrjelenetben az jelentette a fő kihívást a VFX-eseknek, hogy hogyan képviseljük az apa szeretetteljes tákolmányainak a hangulatát. Ha egy rendező azt mondja egy VFX-esnek, hogy olyan űrábrázolást várok tőled, ami ezt a szeretetteljes tákolmány hangulatot közvetíti, akkor fura dolgok fognak születni. Ahogy születtek itt is. Nehéz volt megtalálni a jelenet egyensúlyát, de végül sikerült. A Friss Húson még egy olyan verzió ment le, amivel nem voltam teljesen elégedett, a színek is harsányabbak voltak, de az Urániában vetített már letisztultabb, finomabb volt.

A gázmaszkban gitározó és szintetizátorozó űrlények honnan jöttek?

Szerintem a Xantulusról. Legalábbis ők ezt állították. Az apa is a Xantulus bolygóra repült, ahol teljes harmónia van és lazaság. Megtalálta a tökéletes világot, ahol háborítatlanul táncolhat és énekelhet a gázmaszkos alakokkal.

Ha béke van és nyugalom, miért vannak gázmaszkjaik?

Számomra nem hatnak ijesztőnek a gázmaszkok. De egyébként én sem örültem annak, hogy végül gázmaszkokat adtunk rájuk, mert eredetileg mást képzeltem el: olyan bábjelmezszerű, fura lényeket, mint amilyen Alf volt. Ez a jelenet sokkal játékosabb volt a fejemben, de nem volt rá elég pénzünk, így turkálóból vett jelmezekbe és gázmaszkokba öltöztettük az űrlényeket. Ezzel a pszichedéliával lett egy kis éle a jelenetnek, de nekem így is működik.

A főszereplő fiúra, Cservák Zoltánra a Saul fiá-ban figyelt fel?

Nem. A répa című kisfilmben láttam és nagyon megtetszett, úgyhogy behívtuk egy castingra, és megőrültünk tőle, annyira jó volt. Könnyen ráhangolódott a filmre, a gyerekek még bőven hordozzák magukban ezt a szürreális meseiséget. Nagyon könnyű volt vele dolgozni.

Mik a rövid és a hosszú távú tervei?

A rövid távú az, hogy megpróbálom kialudni magam. A hosszú pedig, hogy beadjuk az Inkubátor Programba a nagyjátékfilm-tervünket. Ez egy realistább világban játszódó történet lesz, egészen más, mint a Földiek, de azért jelen lesz a misztikum.