Ha Mark Hamillre hallgatnak, még megrázóbb lett volna Han Solo halála

A Luke Skywalkert alakító színésznek támadt egy ötlete Az ébredő Erő legmegrendítőbb jelenetével kapcsolatban. Fontos titkokra fog fény derülni a Star Wars nyolcadik epizódjában.

A múlt hétvégén tartották meg a Star Wars Celebrationt, ez az évente megrendezett rendezvény arra szolgál, hogy a Star Wars-univerzum újdonságait megosszák a világgal, a rajongók pedig találkozhatnak a filmek sztárjaival. A nyolcadik epizód első előzetesének a debütálásakor Rian Johnson rendező és Mark Hamill is ott volt a színpadon, és a hétvégén további morzsákat is elhintettek az új résszel kapcsolatban.

A nyolcadik epizódnak már a címe is sok találgatásra adott okot. Sokáig nem lehetett biztosan tudni, hogy egy vagy több jedit jelöl-e az alcím, de aztán a nem angol nyelvű címek megjelenésével úgy tűnt, eldőlt a vita, Magyarországon is Star Wars: Az utolsó jedik-re keresztelték el az új részt. Rian Johnsont azonban ez nem érdekli.

A rendező egy interjúban elmondta, hogy a cím körüli spekulációkat érdektelennek tartja, de aztán elkötelezte magát az egyik verzió mellett. Az ő fejében a nyolcadik epizód címe egyetlen jedire vonatkozik. „Az ébredő Erő-ben elhangzik, hogy Luke útra kelt, hogy megtalálja a jedik templomát, és az is, hogy ő az utolsó jedi” – magyarázta el, miért tört lándzsát az egyes szám mellett.

Johnsont arról is faggatták, hogy vajon a nyolcadik epizódból kiderül-e, kik voltak Rey szülei. „Ezzel a rejtéllyel mindenképpen foglalkozni voltunk” – kezdett bele a válaszába a rendező. „Attól függ, hogy…” – folytatta, de aztán félbeszakította a mondatot, nehogy túl sokat áruljon el Daisy Ridley karakterének a múltjáról.

Luke az apja? Vagy nem is a Skywalkerek vére folyik az ereiben? Rengeteg embert izgatnak ezek a kérdések. Mark Hamill játszott is egy kicsit a rajongók idegeivel a nyolcadik epizód első előzetesének a felvezetésekor, többször is direkt elrontotta, azt kezdte mondani, hogy a lánya, aztán elharapta, és kollégára javította, amikor Ridley-ről beszélt.

Hamill azt is elárulta, hogy Az ébredő Erő forgatókönyvét olvasva támadt egy ötlete, szerinte még drámaibb lett volna Han Solo halála, ha ő és Leia végignézi azt. „Arra gondoltam, hogy Leia megpróbálhatott volna gondolatban kapcsolatba lépni velem, és miután nem ér el, Han segítségére siet, és halálos veszélybe kerül. Ekkor tűntem volna fel, először megmentem Leiát, aztán pedig Hanhoz sietünk, de elkésünk, és ugyanarról a helyről nézzük végig a halálát, ahol Rey, Finn és Csubakka állt.”

Így tényleg könnyfakasztóbb lett volna Han halála, de ha ezt meglépik, az nagy változásokat idézett volna elő a történetben. Például így Reynek nem kellett volna elutaznia, és megtalálnia a remeteként élő Luke-ot.