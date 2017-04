Scorsese összeereszti De Nirót és DiCapriót

A névsor parádés, a történet rendkívüli, bízzunk benne, hogy összejön a film.

Sok filmbolond álma valósulhat meg a The Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI című bűnügyi dokumentumregény adaptációjával. A stúdió Martin Scorsesevel, illetve a rendező két legnagyobb színészmúzsájával, Robert De Niróval és Leonardo DiCaprióval folytat tárgyalásokat. És ami a legszebb, a Deadline úgy tudja, hogy mindhárman komolyan gondolkoznak az ajánlaton.

Eredetileg a The Irishman lett volna a következő közös munkája Scorsesének és De Nirónak, múlt évben még arról volt szó, hogy idén februárban kezdik a forgatást. A gengszterfilmmel azonban jogi problémák léptek fel, és ismét bizonytalan lett a sorsa.

A Wall Street farkasa óta eltelt időszakban már egy másik filmmel, a The Devil int he City-vel is hírbe hozták Scorsesét és DiCapriót, a sorozatgyilkosos thrillert azonban a bejelentése óta teljes csend veszi körül. A három filmterv közül mi a Killers of the Flower Moon megvalósulásában reménykedünk a leginkább.

Olyat már sokszor látunk, hogy De Niro vagy DiCaprio összefog Scorsesével. A két színészt is láttuk már egy filmben, az 1993-as Ez a fiúk sorsá-ban játszott együtt De Niro az akkor még csak 19 éves DiCaprióval. De az még soha nem történt meg, hogy mindhárman egy nagyjátékfilmen dolgoztak volna együtt. (Reklámot viszont már forgattak közösen, egy makaói kaszinót népszerűsítettek.)

A The Killers of the Flower Moon mellett szól az is, hogy a története még úgy is felkeltené az érdeklődésünk, ha ismeretlen színészekkel jelentették volna be a gyártását. A huszadik század elején olajat találtak az Osage indiánok rezervátumában. A felfedezés gazdaggá tette a törzset, de egy sokáig megoldatlan gyilkosságsorozatot is magával vont. Összeesküvés, kapzsiság és gyilkosság – foglalja össze a sajtóanyag a film fő témáit.

Amikor a megölt személyek száma már huszonnégyre emelkedett, és még mindig nem volt meg a tettes, az FBI jogelődje is nyomozni kezdett. Itt szerzett nevet magának a szervezet későbbi igazgatója, J. Edgar Hoover. DiCaprio egyszer már eljátszotta őt Clint Eastwood J. Edgar – Az FBI embere című filmjében.

„Kétségbeesésében egy egykori Texas Rangerhez, Tom White-hoz fordul Hoover, tőle reméli, hogy megoldja a rejtélyt. White összerakott egy titkos egységet, amelynek a iroda egyetlen indián ügynöke is tagja volt. Az ügynökök beszivárogtak a területre, és közben próbálták a nyomozói munka legújabb technikáit próbálták alkalmazni. Az osage indiánokkal együtt az amerikai történelem egyik leghátborzongatóbb összeesküvését kezdték el felderíteni” – olvasható a könyv tartalomismertetőjében.

Ennél nagyobb mélységében nem ismerjük a történetet, de White szerepe illik De Niróhoz. Reménykedjünk, hogy összeáll a film, és nem kell rá annyit várni, mint a Némaság-ra, amit Scorsese 1989 óta próbált elkészíteni.