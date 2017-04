Nyáron kapjuk meg a Star Wars 9-et

Mióta a Disney átvette a Star Wars-univerzum igazgatását, a mozifilmek decemberben debütáltak a mozikban. Az ébredő Erő 2015 végén, a Zsivány Egyes 2016 végén lépett ki a közönség elé, és ugyanez fog történni Az utolsó jedik-kel is, amely 2017. december 14-től lesz látható.

2018-tól viszont egy másik stratégiára vált át a Disney, a decemberi bemutatót májusira cseréli le. A Han Solo-film 2018. május 25-én jön, és most már azt is tudjuk, hogy ez nem csak egyszeri alkalom volt, a kilencedik epizód premierdátumát is ugyanígy a nyári moziszezon elejére időzítették.

A trilógia záródarabját 2019. május 24-én mutatják be a mozik.

Bennem jó érzéseket keltett, hogy az új Star Wars-film a karácsonyi várakozással forrt össze az utóbbi években, így nem örülök annak, hogy már nem év végén jönnek az újabb epizódok, de azt is hozzá kell tenni, hogy a Disney egy régi hagyományhoz tért vissza. Az első két trilógiának az összes részét májusban mutatták be Amerikában.