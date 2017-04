Megvan az új Nemes Jeles-film főszereplője

Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László júniusban kezdi el forgatni Sunset című második nagyjátékfilmjét, és most már azt is tudjuk, ki fogja játszani a kosztümös dráma főszerepét. Több ezer amatőr és profi színész közül választották ki a lányt, aki a Saul fiából, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlanból és a Senki szigetéből is ismerős lehet. A Filmalap másfél milliárd forintos támogatásával készülő új Nemes Jeles-filmben Jakab Juli lesz Írisz, a kalaposlány, aki bátyját keresve alámerül a huszadik század eleji Budapest zűrös forgatagába.

Másfél évig tartó casting után megtalálták a lányt, aki az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének várva várt második nagyjátékfilmjének, a Sunset-nek a főszerepét fogja játszani. Egyértelmű, hogy Jakab Juli az egyetlen és legjobb választás – árulta el Nemes Jeles László a Tilos rádió élő adásában vasárnap délután.

A rendező elmondta, hogy már néhány évvel ezelőtt is azt gondolta, hogy Jakab Juli egy nagy formátumú színész, amikor a lány közreműködésével készített teasert a Sunset torinói prezentációjához. Kifürkészhetetlen, többrétegű személyiség, aki nem feltétlenül a mában érvényesül, hanem ösztönösen behoz egy másik korszakot.

A Sunset-nél nyílt szereplőválogatást tartottak, bárki jelentkezhetett, a rendező Zabezsinszkij Éva casting directorral együtt több ezer lányt megnézett, de Jakab Julihoz foghatót nem találtak. Egy éven keresztül készítettek vele próbafelvételeket, amelyeken Jakab folyamatosan váratlan és eredeti megoldásokat produkált, pontosan azt a fajta „rétegzett létezést”, ami a Sunset-ben szükséges. Van benne valami titok, mélységében magában hordozza, érti és érzi Írisz karakterét – összegezte Nemes Jeles László.

A 28 éves Jakab Juli a Színművészeti Egyetem dramaturg szakán végzett 2012-ben, forgatókönyvíróként dolgozott több rövidfilmben és tévésorozatban, színészkedni három évvel ezelőtt kezdett. Ő volt a főhős exbarátnője a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című sikerfilmben, főszerepet játszott a Senki szigeté-ben, illetve egy rövid, de annál maradandóbb jelenése volt a Saul fiá-ban. „Jakab Juli rezzenéstelen, meggyötört, ám mégis reménykedő arcközelije sokáig emlékezetes marad" – írta róla Báron György filmkritikus az Élet és Irodalomban.

Az 1910-es évek elején, Budapest fénykorában játszódó Sunset terve már legalább hat-hét éve foglalkoztatja Nemes Jelest, a film története sokat változott az idők során, de egy dolog változatlan maradt: a főhőse a kezdetektől fogva egy Írisz nevű, a húszas évei elején járó nő. Őt tehát Jakab Juli megformálásában látjuk majd a vásznon.

Miről szól a Sunset? 1913. Budapest, Európa szíve.

Az árvaházban nevelkedett Leiter Írisz a 20-as évei elején érkezik Magyarország fővárosába. Azt reméli, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában, ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár elutasítja. Írisz egy idegentől értesül róla, hogy Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem tudott a létezéséről. A családja után kutatva a lány sötét titkokra bukkan, és elragadja a bukásához érkezett civilizáció zűrzavara.

A Sunset másfél évig tartó szereplőválogatására csaknem tízezren jelentkeztek, az alkotók közel 900 próbafelvételt tartottak, a film közel százfős szereplőgárdája nemzetközi összetételű.

A Sunset forgatókönyvét Nemes Jeles László írta Clara Royer-vel (a Saul fia társírója) és Matthieu Taponier-vel (a Saul fia vágója). Az Oscar-díjas holokausztdráma kreatív csapatának többi tagja is visszatér a Sunset-ben: az új film operatőre is Erdély Mátyás lesz, a zenét Melis László szerzi, a hangért Zányi Tamás, a díszletekért Rajk László, a jelmezekért pedig a győztesekhez újonnan csatlakozó Szakács Györgyi felel. Az új Nemes Jeles-film is a Laokoon Filmgroup gyártásában készül, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével.

A Sunset a Magyar Nemzeti Filmalap és az Eurimages támogatásával készül. A film forgatása június közepén indul Budapesten, a tervek szerint a magyar mozikba 2018 nyarán kerül, a Mozinet forgalmazásában.

Mivel Nemes Jeles László az Oscar-díj után több nemzetközi felkérést utasított vissza, hogy leforgathassa Magyarországon a Sunset-et, készülő filmjét nagy nemzetközi érdeklődés övezi. Nem véletlenül mondta azt 2016 márciusában, az Oscar-diadal után egy sajtótájékoztatón, hogy „Titkos tervem, hogy világhírű színésznőt szeretnék csinálni egy fiatal magyar nőből”.