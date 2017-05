Még több száz férfit keresnek Nemes Jeles új filmjébe

A nyáron kezdik forgatni Nemes Jeles László új filmjét, az Osztrák-Magyar Monarchia végnapjaiban játszódó Sunset-et. Kis szerencsével ön is visszautazhat az időben a századelő budapesti forgatagába, illetve munka közben láthatja az Oscar-díjat nyert Saul fia rendezőjét.

A látványra is nagy hangsúlyt fektető produkciónak közel ezer férfi háttérszereplőre van szüksége, a válogatást május 6-án, szombaton tartják, és 19-55 év közötti férfiakat várnak. (Természetesen nők is lesznek a Sunset tömegjeleneteiben, de a női létszám már betelt.) Ha felcsigázta a szereplés lehetősége, akkor erre a linkre kattintva tudhat meg további részleteket, például hogy hova is menjen május 6-án. A forgatás június 13-án kezdődik el, és augusztus 31-ig tart.

A Sunset 1913-ban játszódik, és az árvaházban nevelkedett fiatal Leiter Írisz a főszereplője, aki Magyarország fővárosába érkezik. Azt reméli, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában, ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár elutasítja. Írisz egy idegentől értesül róla, hogy Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem tudott a létezéséről.

Íriszt Jakab Juli formálja majd meg, aki ő játszotta el a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan főhősének az exbarátnőjét, a Senki szigete szökött menyasszonyát, illetve a Saul fiá-ban is kapott egy apró, de fontos szerepet.

A Sunset a tervek szerint 2018 nyarán kerül majd fel a magyar mozik műsorára.