Őrült bajusz és brutális sztárparádé az új Agatha Christie-filmben

Kiadták az első képeket az idei év sztárokkal leginkább telezsúfult filmjéből, a Gyilkosság az Orient expresszen című krimiből. Kenneth Branagh bajsza mindent visz, de a rosszban sántikáló Michelle Pfeiffer, a mosolygó Daisy Ridley és a kiállhatatlan Judi Dench is mély nyomot hagyott bennünk. Olyan sok a sztár a filmben, hogy a közös képük csak egy elfektetett címlapra fért fel.

Agatha Christie egyik leghíresebb művének, a Gyilkosság az Orient expresszen című kriminek már született egy közkedvelt és Oscarral jutalmazott változata 1974-ben, de Kenneth Branagh úgy gondolta, érdemes feleleveníteni a luxusvonaton elkövetett gyilkosság rejtélyét, és ahogy Sidney Lumet a hetvenes években, úgy most ő is sztárok egész hadával népesítette be az Orient expresszt. Az Entertainment Weekly jóvoltából most láthatjuk először együtt, jelmezben a színészgárdát.

Az emberek 99 százalékának alighanem először Kenneth Branagh arcszőrzetén akadt meg a szeme. Hercule Poirot nyomozó ábrázolásakor mindig is fontos volt a bajusz, de amit a brit színész-rendező visel, az felér egy műalkotással. Vajon naponta mennyi időt kell pepecselni egy ilyen bajusszal? És mi történik vele, ha kihajol a viselője a zakatoló vonat ablakán?

Szédítő élmény a ’74-es változat névsorát végigolvasni: Sean Connery, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Richard Widmark és Michael York is szerepelt benne.

A mostani feldolgozásban is kis helyen zsúfolódott össze sok sztár, álljon itt a teljes névsora azoknak a színészeknek, akik állva láthatóak az EW címlapján balról jobbra:

Olivia Colman (Hildegarde Schmidt) – Ő játszotta Az éjszakai szolgálat című John Le Carré-tévésorozat elhívatott ügynökét, de feltűnt a Vaskabátok-ban és A homár-ban is.

– Ő játszotta Az éjszakai szolgálat című John Le Carré-tévésorozat elhívatott ügynökét, de feltűnt a Vaskabátok-ban és A homár-ban is. Josh Gad (Hector Willard MacQueen) – Vígjátékokra és mesékre specializálódott, ő játszotta LeFout A szépség és a szörnyeteg-ben.

– Vígjátékokra és mesékre specializálódott, ő játszotta LeFout A szépség és a szörnyeteg-ben. Willem Dafoe (Gerard Hardman) – Élő legenda, Jézust, Pier Paolo Pasolinit és a Zöld Goblint is eljátszotta már karrierje során.

– Élő legenda, Jézust, Pier Paolo Pasolinit és a Zöld Goblint is eljátszotta már karrierje során. Daisy Ridley (Mary Debenham) – Luke Skywalker tanítványa.

– Luke Skywalker tanítványa. Tom Bateman (Xavier Bouc) – Színházi színész, számos Shakespeare-darabban játszott már, illetve brit tévésorozatokban is feltűnt, az egyikben ő volt Mr. Jekyll.

– Színházi színész, számos Shakespeare-darabban játszott már, illetve brit tévésorozatokban is feltűnt, az egyikben ő volt Mr. Jekyll. Michelle Pfeiffer (Linda Arden alias Caroline Martha Hubbard) – A macskanő megformálója egy igazi díva, akit nagyon helyesen a csoportkép közepére tettek.

alias – A macskanő megformálója egy igazi díva, akit nagyon helyesen a csoportkép közepére tettek. Derek Jacobi (Edward Henry Masterman) – Csak kevés ember jegyezte meg a nevét, de mindenkinek ismerős az arca a Gladiátorból és száz másik filmből.

– Csak kevés ember jegyezte meg a nevét, de mindenkinek ismerős az arca a Gladiátorból és száz másik filmből. Leslie Odom Jr. (John Arbuthnot ezredes) – Amerikai tévésorozatok rendszeres szereplője, a Különleges ügyosztály-ban, a Kasszasiker-ben és A célszemély-ben is szerepelt.

– Amerikai tévésorozatok rendszeres szereplője, a Különleges ügyosztály-ban, a Kasszasiker-ben és A célszemély-ben is szerepelt. Penélope Cruz (Pilar Estrevados) – Milyen találó név rá az, hogy Spanyolország királynője.

– Milyen találó név rá az, hogy Spanyolország királynője. Johnny Depp (Lanfranco Casetti alias Samuel Edward Ratchett) – Nála már tényleg nevetséges lenne, ha bemutatnánk.

Elől James Bond egykori főnöke, Judi Dench (Natalja Dragomirov hercegné) ül a kutyái társaságában, a másik oldalt pedig Kenneth Branagh egyensúlyoz a bajszával.A főbb karakterekről külön fényképek is megjelentek az Entertainment Weekly-ben, és az egyiken Michelle Pfeiffer látható, ahogy rosszban sántikál a vonat folyosóján.

Daisy Ridley remekül érzi magát Manuel Garcia-Rulfo (Biniamino Marquez) és Leslie Odom Jr. társaságában.

Mosolygásnak azonban már nyomát sem látjuk Judi Dench arcán, aki az őrületbe kergeti az Olivia Colman által megformált szolgálóját. Az idős arisztokratát valószínűleg csak a kutyái tudják jókedvre deríteni.

Penélope Cruz sem boldog a róla kiadott fényképen, egy könyvet pihentet az ölében és teljesen elmerül a gondolataiban.

Végül pedig Johnny Deppet mutatjuk meg, ahogy egy fontos ügyet próbál elintézni Josh Gaddal.

Ahogy az egy jó krimitől elvárható, mindegyik szereplő gyanús, és Poirot-nak kell majd a hóvihar miatt a semmi közepén veszteglő vonaton kiderítenie, ki is követte el a gyilkosságot. A Gyilkosság az Orient expresszen-t november 10-én mutatják be az amerikai mozikban, és alighanem a magyarországi premier sem fog késlekedni.