Sylvester Stallone végre Jackie Channel is összeméri az erejét

A hetvenéves Sylvester Stallone-nak már a legtöbb akciósztárral volt közös bevetése. Arról például, hogy mennyire szenzációs párost alkottak Kurt Russell-lel a Tango és Cash-ről nemrég emlékeztünk meg. Még hosszasan lehetne sorolni a neveket, az Expendables-sorozat szereplőinek listáját nyugodtan fel lehetne olvasni, de van egy akciófilmekre specializálódott világsztár, akivel eddig nem jött össze a közös film: Jackie Chan.

Most viszont összeállt a két akciósztár, és egy iraki olajfinomítót fognak megtisztítani az ott lábatlankodó bűnözőktől – tudtuk meg a Deadline híréből. Chan úgy kerül bele a képbe, hogy az olajfinomító kínai tulajdon, és ott küldik oda, hogy találjon megoldást a problémára. Miután rájön, hogy a támadók valójában nem terroristák, és nem elpusztítani akarják a finomítót, hanem meggazdagodni belőle, egy visszavonult tengerészgyalogos segítségét kéri. Gondolom mindenki kitalálta, ezt a fickót fogja Stallone alakítani.

Az Ex-Baghdad-ot Scott Waugh rendezi, akinek a Need for Speed című filmjét, a magyar mozik is bemutatták. Jackie Chan már több hollywoodi sztárral is összeállt egy önfeledt közös akciózásra, Owen Wilsonnal az Új csapás-ban és a folytatásában láthattuk őt, Chris Tuckerrel a Csúcsformában-sorozatban üldözte a gazfickókat.

A film nyolcvan millió dolláros költségvetése Kínából érkezik ez lesz a távol-keleti ország egyik legdrágább produkciója. Stallone bízik ebben a projektben, a Feláldozhatók folytatása helyett döntött úgy, hogy inkább az Ex-Baghdad-ot készíti el. A forgatás és a bemutató időpontja nem ismert.