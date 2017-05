Folytatást kap a Mamma Mia!

Tíz évvel a gigantikus sikert aratott Mamma Mia! után, folytatást készítenek az ABBA számaira alapuló musicalhez – adta hírül a Deadline. A 2008-as eredeti 52 millióból készült, ennek nagyjából a tizenkétszeresét termelte meg a mozipénztáraknál, és Magyarországon is rengeteg rajongót szerzett magának. A folytatás a Mamma Mia: Here We Go Again! címet kapta, és 2018. július 20-ra tűzték ki a premierdátumát.

Azt ígérik, hogy a második részben vissza fog térni a 2008-as film szereplőgárdája, és új színészekkel is bővülni fog a csapat. Ez azt jelenti, hogy többek között Meryl Streepet, Amanda Seyfriedet, Pierce Brosnant és Colin Firth-t is ismét láthatjuk majd önfeledten táncolni. Az ABBA dalairól sem kell majd lemondanunk, a svéd együttes két tagja, Benny Andersson and Björn Ulvaeus executive producerként vesz részt a munkában, és a már felhasznált slágerek mellett több, az első részben fel nem csendült Abba-számot is beépítenek a filmbe.

A Mamma Mia! egy musicalen alapult, a folytatást viszont már Ol Parker írja és rendezi, aki eddig a Keleti nyugalom – Marigold Hotel forgatókönyvírójaként keltette a legnagyobb feltűnést.

Parker kiválasztása logikusnak tűnik, a fentebb említett filmek hangvétele hasonló, és ugyanúgy egzotikus helyszínen játszódnak: a Mamma Mia! folytatásában ismét a Kalokairi nevű fiktív görög szigeten bonyolódik a cselekmény, a Marigold Hotel pedig Indiában található, ahol brit nyugdíjasok próbálják meg kiélvezni a napsütést.

A Mamma Mia! óriási népszerűségét talán az mutatja meg a legszebben, hogy még egy görög tematikájú étterem is nyílt Stockholmban, amely a filmben látott vendéglátóhelyet másolja, a személyzet rendszeresen dalra fakad, és természetesen Mamma Miának hívják.