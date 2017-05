Tom Hardy Pókember ellenfeleként szuszog és rombol majd

A Sony a Marvellel karöltve ismét az elejétől kezdi el mesélni Pókember történetét. A Pókember: Hazatérés július 6-tól lesz látható a magyar moziban, jövőre pedig – a Sony ezt már egyedül készíti – önálló filmet kap a hálószövő szuperhős egyik legendás ellenfele, Venom. A karakter eljátszására egy nagyszerű színészt sikerült leszerződtetnie a stúdiónak, Tom Hardy-t fertőzi majd meg egy idegen létforma, és tesz szert ezáltal emberfeletti képességekre.

Hardy egyszer már játszott gonosztevőt képregényfilmben, ő volt Bane A sötét lovag: Felemelkedés-ben. Most Eddie Brock újságírót formája meg, ő lesz a gazdatest, akibe beleköltözik a lény. A karakter pályafutása főgonoszként indult a képregényekben, de aztán, a szimbióta későbbi viselői közül már többen antihősök volt. Tom Hardy állítólag nagy rajongója a karakternek, kosztümben ugyan még nem láthatjuk, de egy venomos pólót már magára húzott a bejelentés alkalmából.

Hardy híres arról, hogy rendkívüli intenzitással, ketyegő bombaként játssza el a szerepeit, a meggyötört Brock megformálójaként is minden bizonnyal emlékezetes alakítást fog nyújtani. Venom amúgy egyszer már feltűnt a Pókember-filmekben, Topher Grace játszotta el őt Sam Raimi 2007-es szuperprodukciójában.

Azt nem tudni, hogy Tom Holland, az új Pókember részt vesz-e a filmben, erre nem tértek ki a hírek. Az viszont már eldőlt, hogy a Zombieland-et és a Gengszterosztag-ot is jegyző Ruben Fleischer rendezi a Venom-opuszt, és ősszel már forgatni is kezdik, mivel 2018. október 5-én már be is szeretnék mutatni a filmet. Fontos, hogy ez a produkció, a Pókember: Hazatérés-szel ellentétben nem lesz része a Marvel filmes univerzumának, a Sony egy saját univerzumot próbál meg kiépíteni a Pókember-képregények alapján.