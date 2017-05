A Bosszúállók rendezője fejezi be Az Igazság Ligáját

Családi tragédia miatt Zack Snyder rendező és felesége, Deborah Snyder, aki producerként vett részt a szuperhősfilm készítésében, nem fejezik be Az Igazság Ligája utómunkálatait, helyettük Joss Whedon csiszolja készre a szuperprodukciót. Snyder lánya, a húszéves Autumn Snyder öngyilkosságot követett el márciusban. A hírt csak most jelentették be, azzal párhuzamosan, hogy a Snyder-házaspár úgy döntött, minden idejüket a családjuknak szentelik.

Whedon a Bosszúállók című alkotással kóstolt bele a szuperhősfilmek rendezésébe, a folytatást is ő jegyezte, majd átigazolt a DC-hez, és egy Batgirl-filmen dolgozik. Az Igazság Ligájá-hoz eredetileg új jeleneteket írt, de ezeket most már ő fogja megrendezni, illetve ő fogja levezényelni a film utómunkálatait.

„A rendezői munka minimális, és illeszkednie ahhoz a stílushoz és hangvételhez, amit Zack kigondolt a filmhez” – mondta a Warner stúdió vezetője, Toby Emmerich a The Hollywood Reporternek. A filmes szaklapnak Snyder is nyilatkozott:

„Arra gondoltam, hogy katartikus hatása lesz, ha beletemetkezem a munkába, és megnézem, hogy így fel tudom-e dolgozni a történteket. Ez a munka sokat követel, egy teljes embert kíván meg. Az utóbbi két hónapban arra jutottam… azt a döntést hoztam meg, hogy elengedem a filmet, és inkább a családommal, a gyerekeimmel leszek, akiknek nagy szükségük van rám. Nehéz időket élnek meg, és nekem is nehéz ez az időszak.”

Az Igazság Ligája premierdátumán nem változtattak, a szuperhősfilm november 17-én debütál Amerikában.