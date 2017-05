Kiderült, kit játszik Benicio del Toro a Star Wars 8-ban

Benicio del Toro testhez álló feladatot kapott a Star Wars 8-ban, megbízhatatlan bajkeverőt fog alakítani. Rajta kívül a többi szereplőt is fantasztikus fotókon vehetjük szemügyre: Carrie Fisher a lányát öleli, Adam Driver a fénykardját lengeti, és egy másik új karakter, Laura Dern ellenálló tisztje is bemutatkozik. A Vanity Fair új száma egy aranybánya a Star Wars-rajongók számára, még az is kiderül, mi volt Fisher kívánsága a kilencedik epizóddal kapcsolatban.

A Vanity Fair legújabb számában részletesen foglalkoznak a Star Wars: Az utolsó jedik-kel. Maga a cikk is tele van a nyolcadik epizóddal kapcsolatos izgalmas információkkal és a forgatást felelevenítő kedves anekdotákkal, de a prímet az exkluzív fotók viszik, amelyeken meg lehet csodálni a film szereplőit. Most láthatja először a világ a Star Wars-univerzum egyik új belépőjét, Benicio del Torót kosztümben.

Már a kép alapján is biztosra vehető, hogy egy újabb bajkeverővel gazdagodik a trilógia szereplőgárdája, de Rian Johnson rendező maga is megerősítette, hogy del Toro egy „megbízhatatlan fickó”-t játszik el, akiről nem tudni, melyik oldalhoz húz. A filmben névtelen marad, de az alkotók DJ-nek keresztelték el. „Értelmet fog kapni, miért is hívjuk őt DJ-nek” – tette még hozzá a rendező. Összesen ennyit árultak el del Toro karakteréről, ami nem meglepő, hiszen a Star Wars-univerzum mostanság egyet jelent a titkolózással.

A többi képet a linkre kattintva érheti el: a szintén új belépő, Laura Dern lila hajat viselő, magas rangú ellenálló tisztjét is megmutatják, maszk nélkül láthatjuk a Gwendoline Christie által megformált Phasma kapitányt, a fénykardját lengeti Kylo Ren, a tavaly decemberben elhunyt Carrie Fisher több képen is feltűnik. A lányát, Billie Lourdot öleli át az egyiken, a másikon pedig Mark Hamillhoz bújik oda.

Fantasztikus képeket készített a legendás fotós, Annie Leibovitz. A Vanity Fair egy werkvideót is közé tett a fotózásról, amely egyrészt életre kelti a fényképeket, másrészt beleshetünk a forgatás kulisszái közé. Már sokadszorra látom az írországi Skellig Michael-szigetet, de még mindig le tud nyűgözni ez a sziklás és élénkzöld földdarab a tenger közepén. Ezen a szigeten rendezték be Luke búvóhelyét, itt talál rá Rey a hetedik epizód végén.

Hamill amúgy először nem örült annak, hogy a nyolcadik epizód miatt vissza kell térnie az UNESCO-védelem alatt álló szigetre. Rey és Luke találkozó helye a földdarab tetején található, több száz lépcsőt kell legyűrni, mielőtt felérne oda az ember. A stáb fiatal és sportos tagjai 45 perc alatt mentek fel, Hamill azonban hiába váltott egészséges életmódra már Az ébredő Erő forgatása előtt, mégiscsak egy 65 éves emberről van szó, akinek másfél órájába telt felérni, úgy, hogy 10-15 percenként meg kellett állnia pihenni. A helikopter természetesen nem volt opció.

Johnson egy új Star Wars-helyszínről is lerántotta leplet, először láthatunk képet a Canto Bight nevű kaszinóbolygó változatos és színes vendégseregéről. A rendező Monte Carlóhoz hasonlította a bolygót, majd James Bond és a Fogjunk tolvajt című Hitchcock-film említésével próbálta meg meghatározni a hangulatát.

A Star Wars-filmekben az elhagyatott, a pusztulás nyomait magukon viselő helyszínek a megszokottak, a változatosság kedvéért a rendező egy luxustól csillogó bolygót tett hozzá a Star Wars univerzumához. „Arra gondoltam, rendben van, vigyük túlzásba a fényűzést, teremtsünk egy játszóteret a gazdag seggfejeknek” – magyarázta Johnson.

Több fiatal színész is mesélt arról, milyen jól jöttek nekik Carrie Fisher tanácsai, miután szembesültek a Star Wars elképesztő népszerűségével. „Carrie úgy élte az életét, ahogy akarta, semmiért nem kért elnézést, és ez egy olyan dolog, amit még mindig tanulok” – mondta Daisy Ridley. „Összezavarodtam, de ez nem a helyes szó arra, amit éreztem. Voltak időszakok, amikor azt éreztem, hogy összezsugorodok a nyomástól. Ő azt mondta nekem, soha ne húzzam össze magam, ezt az egészet élvezni kell.”

Amikor múlt nyáron véget ért a nyolcadik epizód forgatása, Fisher megragadta Kathleen Kennedyt, a LucasFilm elnökét, és azt mondta: „A kilencedik részben aztán már én legyek az előtérben!” A hetedikben Harrison Ford volt a középpontban, a nyolcadikban Mark Hamill lép előre, Fisher jogosan kérhette, hogy a kilencedik epizód már Leiára koncentráljon.

A trilógia záródarabja valóra váltotta volna a színésznő kívánságát, a forgatókönyvben eredetileg egy központi szerep volt megírva számára. A halála azonban ezt felülírta: a kilencedik epizódot újra kellett tervezni, immáron Fisher nélkül. Az alkotók már korábban is elmondták, és tartják is magukat ahhoz, hogy a Zsivány Egyes-ben látottakkal ellentétben elhunyt színészt nem támasztanak fel számítógépes technika segítségével.

A Star Wars: Az utolsó jedik december 14-től lesz látható a magyar mozikban.