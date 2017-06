Folytatást kap a Wonder Woman

A Wonder Woman nagyszerű kritikákat kapott és a közönség is magához ölelte a női szuperhőst: a film rekordbevételt ért el az amerikai mozikban. A sikertől fellelkesülve máris arról szólnak a hírek, hogy a szuperprodukció folytatást fog kapni, és a több DC-filmre leszerződött Gal Gadot mellett Patty Jenkins rendező is vissza fog térni.

A második részről még kevés konkrétumot lehet tudni, Jenkins a The Hollywood Reporternek, illetve az Entertainment Weeklynek adott interjújában árult el részleteket. A Wonder Woman az 1. világháború időszakába ment vissza, a folytatás viszont már napjainkban fog játszódni, és az Egyesült Államok adja majd a helyszínt. "Wonder Woman-ről beszélünk. El kell hogy jöjjön Amerikába” – mondta Jenkins a szuperhősről, aki először Amerikában lett népszerű.

A rendező nem szereti magát lekötni, ha művészetről van szó, egyik éjszaka viszont belécsapott a felismerés: „Álomcsapat jött össze, egy olyan karaktert alkottam, akit imádok és most bármit elmondhatok, amit csak akarok.” Majd arról beszélt, hogy rájött, a Wonder Woman 2 a saját jogán is egy nagyszerű film lehet. „Egy gyönyörű történetet mesél el, fontos időszakban meséli el azt, és olyan emberekkel dolgozhatok, akiket szeretek" - folytatta, miért a folytatás lesz a következő filmje.

A csodanő legközelebb Az Igazság Ligájá-ban fog feltűnni, de már most nagyon várjuk, mivel fog legközelebb előállni Jenkins és Gadot párosa. A Wonder Woman tényleg a legjobbat hozták ki a másikból.