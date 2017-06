Spielberg új filmje tarolhat a következő Oscaron

Nem kell jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy kijelentsük, hogy a The Papers lesz a következő Oscar-szezon egyik legtöbbet emlegetett filmje. A rendező személye, a dráma témája és a két főszereplő külön-külön is egy díjakra esélyes produkciót sejtet, együtt pedig akár egy nagy díjeső is összejöhet nekik.

A főszerepeket játszó Meryl Streep és Tom Hanks mellé csupa rendkívül izgalmas színészt nyert meg Steven Spielberg a most készülő The Papers című újságírós drámájához. Az utóbbi évek legjobb tévésorozataiból, például a Fargó-ból, a Hátrahagyottak-ból, a Mad Men - Reklámőrültek-ből, a Szilícium-völgy-ből vagy a Foglalkozásuk: amerikai-ból is fel fognak tűnni ismert arcok.

Spielberg eddig kétszer kapta meg a legjobb rendezőnek járó szobrot, és az elmúlt tíz évben négy olyan gála is volt, amikor az ő alkotása is versenyben volt a legjobb film díjáért. A The Papers igazságért harcoló újságírókról szól, és ez a téma kedves az Akadémia tagjai számára: a Spotlight: Egy nyomozás részletei tavaly a legjobb forgatókönyv és a legjobb film díjával távozott a ceremóniáról.

A The Papers a Pentagon iratok kiszivárogtatásának fordulatos eseménysorát mutatja be, a titkos jelentés nyilvánosságra hozataláért a The Washington Post újságírói harcoltak, egészen a legfelsőbb bíróságig elmentek, hogy a közvélemény megismerhesse az iratok tartalmát. A jelentés ellentétben állt azzal, amit a Nixon-kormányzat a vietnami háborúról mondott. A Pentagon iratok kiszivárgásának súlyos belpolitikai következményei voltak, a közvélemény ennek hatására vált döntően háborúellenessé.

A The Washington Post főszerkesztőjét Tom Hanks, az újság tulajdonosát pedig Meryl Streep játssza. szenvedélyes vitákat várhatunk tőlük a szerkesztőségben. Hanksnek ez már az ötödik közös filmje Spielberggel a Ryan közlegény megmentése, a Terminál, a Kapj el, ha tudsz és a Kémek hídja után, Streep viszont most fog először fizikai valójában feltűnni Spielberg-filmben (az A. I. Mesterséges értelem-ben ő szolgáltatta a Kék Tündér hangját).

Érdekesség, hogy a Hanks által alakított figurát, Ben Bradlee-t egyszer már láttuk egy mozifilmben: Az elnök emberei-ben Jason Robards játszotta őt, és alakításáért a legjobb mellékszereplőnek járó Oscarral jutalmazták.

Ránézve a The Papers színészeinek hosszú és izgalmas nevekkel teli listájára, könnyen lehet, hogy a legjobb mellékszereplőnek járó szoborért is versenyben lesz majd a film. Nekem most Carie Coon a kedvencem a frissen bejelentett színészek közül, aki a Hátrahagyottak című nagyszerű HBO-sorozatban tűnt fel, aztán Ben Affleck karakterének ikertestvérét alakította a Holtodiglan-ban, mostanában pedig a Fargo harmadik évadában brillírozik a lefokozott rendőrfőnök szerepében, ő képviseli a józanságot a sok idióta és szélhámos között.

Rajta kívül a szintén a Fargó-ban remeklő Michael Stuhlbarg, a Mad Men-ből és a Balfékek-ből ismert Alison Brie, a Better Call Saul címszerepét játszó Bob Odenkirk, a The People v. O.J. Simpson-ért tavaly Emmy-nyertes Sarah Paulson, Matthew Rhys (Foglalkozásuk: amerikai), Bradley Whitford (Az elnök emberei tévésorozat), Jesse Plemons (Fargo), David Cross (Az ítélet: család), Bruce Greenwood (Mad Men), Tracy Letts (Homeland) és Zach Woods (Szilícium-völgy) is szerepet kapott a The Papers-ben.

A filmet a múlt héten kezdte el forgatni Spielberg, és tartva magát a gyors munkatempójához, fél év múlva már moziba is küldi azt. A The Papers december 22-én debütál majd Amerikában, aztán alig több mint három hónappal később már jön is az újabb Spielberg-film, a Ready Player One című sci-fi regény adaptációja, amit még tavaly nyáron forgatott le a mester.