Woody Allen idén megvárakoztatja a rajongóit

Woody Allen minden évben csinál egy filmet, és az amerikai bemutatójukat nyárra időzíteti. Egészen a 2010-ig, a tengerentúlon szeptemberben bemutatott Férfit látok álmodban című rendezéséig kell visszamennünk, hogy megszakadjon ez a sorminta. Magyarországon más a helyzet, itt az elmúlt három évben ősszel kaptuk meg az éves Woody Allen-filmünket. Most az amerikai és a hazai sorozat is meg fog szakadni, ugyanis a mester következő opuszának, a Wonder Wheel-nek december 1-jére tűzték ki az amerikai premierét.

A film az ötvenes években, jobbára Coney Island vidámparkjában fog játszódni, és ahogy azt megszokhattuk a rendezőtől, ismét egy rendkívül erős színészgárda állt a rendelkezésére. A főszereplő pincérnőt Kate Winslet játssza el, ő már kis híján felbukkant egy Woody Allen-filmben, de családi okok miatt végül nemet mondott a Match Point-ra.

Justin Timberlake egy vízi mentőt formál meg, rajtuk kívül a Twin Peaks új évadában egy rövidke, de erős szerepben látható James Belushi és a Gyilkos Joe-ban emlékezetes alakítást nyújtó Juno Temple is felbukkan majd a Wonder Wheel-ben. A történetről csupán annyit lehet tudni, hogy szerelmesek, hűtlenkedők és gengszterek népesítik be a filmet.

Woody Allen a Café Society után ismét a háromszoros Oscar-díjas operatőrrel, Vittorio Storaróval dolgozott együtt. Az év végi Oscar-szezonra időzítették a premiert, ami azt jelenti, hogy a nézők meghódítása mellett a díjakért is próbál majd versenyezni a film. A téli premier miatt az idén megeshet az, hogy Woody Allen-film nélkül maradunk, és csak jövőre mutatják be nálunk a Wonder Wheel-t.