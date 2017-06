Kulka Jánosék mintha egy háborúból jöttek volna vissza

A Liza, a rókatündér rendezője, Ujj Mészáros Károly a napokban fejezte be második mozifilmje, a X. 45 napos forgatását. A fordulatokban gazdag, skandináv típusú krimit igérnek az alkotók, melyben több színész is felbukkan a rendező nagy sikert aratott fekete komédiájából: Balsai Móni egy labilis idegzetű nyomozónőt alakít, rajta kívül Schmied Zoltán és Bede-Fazekas Szabolcs is visszatér. Kulka Jánosnak ez lesz az első filmje a stroke-ja óta. Az X. a tervek szerint 2018 első felében kerül majd a mozikba.

Hogy ne lőjjék le a krimi fordulatait, nagy titoktartás övezte az X. napokban véget ért forgatását. Jelenleg ennyit lehet tudni a film történetéről: "Éva, a gyermekét egyedül nevelő, pszichésen kissé labilis nyomozónő több furcsa halálesetet fedez fel az osztályára kerülő ügyek között. Első ránézésre mindegyik öngyilkosság vagy baleset, de Éva több apró részletre is felfigyel, melyek alapján arra gyanakszik, hogy valójában nagyon profin álcázott gyilkosságokról van szó."

A történet igéretes, és a sajtóközleményben csupa olyan jelzőket használnak, amelyek csak tovább csigázzák a kíváncsiságunkat: "skandináv típusú, sodró, gyors ritmusú, erős vizuális világú, pörgős és látványos".

Kulka János ezzel a filmmel tér vissza a vászonra, és elmondta, hogy nagyon szerette a forgatással járó koncentrált munkát, szerepe szerint a mosolygó, jókedélytől kezdve a kétségbeesett sírásig sokféle, szélsőséges állapotot kellett megjelenítenie. A rendező kifejezetten elégedett volt a színészek munkájával, a főhősnő kislányát alakító Bujáki Zsófit pedig igazi felfedezésnek tartja.

„Szokták a forgatást háborúhoz hasonítani és ez tényleg olyan volt" - összegezte Ujj Mészáros Károly a 45 napig tartó kemény munkát. "Nehéz volt megélnem magamban azt a belső hajcsárt, aki engem és az egész stábot folyamatosan hajtotta, még ha tudom, szükség is volt rá. Legfőbb ellenségünk az idő volt, továbbá a napfény, illetve annak hiánya. Így viszont nagyon sokat tanultam a fények és ellenfények természetéről.” A forgatás nehézsége elsősorban abból adódott, hogy rengeteg snittet vettek fel - tette hozzá a rendező.

Balsai Móni az Origo Filmklubnak adott interjúban a múlt héten elmesélte, hogy mi lesz az X. mondanivalója: „Hogy egy ember is nagyon sok mindent tud tenni. Bármennyire is mondja mindenki a mai világban, hogy minek erőlködjek, úgyse tudom megváltoztatni a dolgokat. Egy pici hangya is el tud hordani egy rohadt nagy hegyet."

Már megkezdődtek a film vágási munkálatai, nyáron pedig, mikor már kezd összeállni a jelenetek hangulata, Csengery Dániel is elkezdi a filmzene komponálását. A film betétdalait – a Liza, a rókatündér-hez hasonlóan - ezúttal is Tövisházi Ambrus írja majd.

A X. főszereplői Balsai Móni, Schmied Zoltán, Bede-Fazekas Szabolcs és Kulka János. Balsai nem enged magának sok pihenést, a héten kezdett el forogni az Oscar-díjas Saul fiá-t jegyző Nemes Jeles László második filmje, a Sunset, amiben szintén szerepel.

A további szerepekben is olyan ismert színészeket láthatunk majd, mint Básti Juli, Hámori Ildikó, Szirtes Ági, Fekete Ernő és Szabó Győző. A forgatókönyvet Ujj Mészáros Károly és Hegedűs Bálint írták, az operatőr Szecsanov Martin, a film producere Muhi András és Ferenczy Gábor.

A Filmalap félmilliárd forintos támogatásával készült X. várhatóan 2018 első felében kerül majd a mozikba.