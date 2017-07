Kegyetlen betyárfilmre készül a Taxidermia rendezője

Rózsa Sándor betyárvezér kalandos, legendákkal átszőtt élete mozivászonra kívánkozik. Cserna-Szabó András írt róla véres és kegyetlen, a westernek hagyományából is táplálkozó regényt, a Sömmit. Mostanság a Hukkle és a Taxidermia rendezője, Pálfi György forgatja nagy figyelemmel ezt a könyvet, ugyanis egy nagyszabású filmet akar belőle készíteni. Adja az ég, hogy összejöjjön neki, és a Talpuk alatt fütyül a szél nyomdokain haladva egy újabb easternt köszönthessünk a moziban.

Örülhetnek az eastern, vagyis a magyar pusztában játszódó, westernhangulatú filmek rajongói, 41 évvel a Talpuk alatt fütyül a szél és 38 évvel a Rosszemberek után - csak hogy a két legismertebb példát említsük - ismét megvalósulhat egy betyárfilm. A forgatókönyvet a Hukkle és a Taxidermia rendezője , Pálfi György írja állandó alkotótársával, Ruttkay Zsófiával Cserna-Szabó András a Sömmi című regénye alapján.

A filmterv nemrég másfél millió forint támogatást kapott Filmalaptól forgatókönyv fejlesztésére, szóval még messze vagyunk attól, hogy kijelenthessük, a Sömmi biztosan el fog készülni. A kútba esett Toldi-hoz hasonlóan egy nagyszabású, kosztümös filmet terveznek. Fontos hozzátenni, hogy a Filmalap által hosszas huzavona után visszadobott Toldi-ról sem tettek le az alkotók, tehát a Sömmi-t nem ahelyett akarják megcsinálni.

Cserna-Szabó regénye a tizenkilencedik században játszódik, és az alföldi szegénylegényből lett betyárvezér, Rózsa Sándor életét meséli el, aki csapatával az 1848-49-es szabadságharcban is részt vett, és kegyetlenkedései ellenére is népi hőssé vált.

Az alföldi haramia kalandos, legendákkal átszőtt élete játékfilmre kívánkozik, és Cserna-Szabó regénye is kitűnő alapanyagnak tűnik. Az alföldi író a westernfilm hagyományaiból is bőven merített: „Rózsa Sándor gyermekkori traumája például kísértetiesen emlékeztet a Volt egyszer egy vadnyugat alapkonfliktusára” – olvasható a Revizor kritikájában, majd még azt is hozzáteszi a szerző, hogy a műfaj klasszikusain kívül „Tarantino szellemét” is megidézi a Sömmi.

A könyvnek már a filmadaptáció előtt is komoly utóélete volt: a K2 Színházban idén februárban állították színpadra, az Ørdøg nevű hazai rockzenekar Hajnali állat című számának felhasználásával pedig egy remek animációs klip is készült hozzá.

Érdekesség, hogy egy másik eastern is készűlödik. Cserna-Szabó András a Nők lapja Cafénak adott pár hete interjút, és abban említette, hogy Szomjas Györggyel, a Talpuk alatt fütyül a szél, a Rosszemberek és a Roncsfilm rendezőjével befejeztek egy eastern-forgatókönyet, és „nemsokára eldől, lesz-e belőle film”. Ha mindkét filmterv megvalósul, eljön újra az eastern-kánaán!

Pálfi György legutóbb 2014-ban jelentkezett nagyjátékfilmmel (Szabadesés), de ha minden jól megy, jövőre két egész estés alkotását is bemutatják a mozik. A Stanislaw Lem regénye alapján készült Az Úr hangja című sci-fijének a forgatása lezárult, az utómunkát ősszel fejezik be. Ha minden jól megy, a film világpremierjét jövő februári berlini filmfesztiválon tartják, a magyar mozikba pedig tavasszal kerülhet.

A Mindörökké című posztapokaliptikus szerelmi történet egy Tar Sándor-novellán alapul, és a nagyját már 2015-ben leforgatta Pálfi. Még néhány jelenetet kell hozzá felvenni, ennek a filmnek a bemutatóját is jövőre tervezik. Fantasztikus lenne, ha mostantól minden összejönne az egyik legtehetségesebb magyar rendezőnek, és rövid időn belül három új opusszal is jelentkezhetne.