Gillian Anderson Magyarországra jön, Ashton Kutcher már itt van

Idén nyáron is hollywoodi sztárokkal futhatunk össze Budapesten, nálunk forgatják a The Spy Who Dumped Me című vígjátékot, amelyben Mila Kunis és Kate McKinnon egy kémjátszmába keveredik bele. A film két főhőse, Audrey és Morgan, az után kerül veszélybe, hogy a lakásukban felbukkan az egyikük exbarátja, akiről kiderül, hogy kém, és bérgyilkosok vannak a nyomában. A két barátnő menekülni kényszerül, és valószínűleg így jutnak el Budapestre. Azt még nem lehet tudni, hogy a magyar főváros önmagát, vagy egy másik települést alakítja-e.

Kunis népszerű színésznőnek számít itthon, a Ted-et és a Rossz anyák-at is szerették a magyarok, illetve a Fekete hattyú-ból és a Barátság extrákkal című vígjátékból is sokan emlékezhetnek rá.

Kate McKinnon volt a legviccesebb szellemirtó a sikerfilm női újragondolásában, most pedig a Csajok hajnalig-ban lehet látni őt, amelyben Scarlett Johansonnal vesz részt egy őrült lánybúcsúban.

A vígjáték férfi főszereplője Sam Heughan lesz, akit az Outlander – Az idegen című sorozat tett ismertté. Rajtuk kívül Justin Theroux-t, A hátrahagyottak egyik szereplőjét és az X-akták Scully ügynökét, Gillian Andersont hozták hírbe a filmmel. Ha ez beigazalódik, elő lehet keresni a misztikus sorozat relikviáit, hátha szerencséje lesz, összetalálkozik a színésznővel, és autogramot tud tőle kérni. Andersont jelenleg az American Gods nevű sorozatban lehet látni.

A filmben résztvevő színészek közül még egyiket sem látták Budapesten, Kunis férje, a szintén szakmabeli Ashton Kutcher viszont már biztosan nálunk tartózkodik. A 444 közölt róla olvasói fotót, az asszisztensével a Mammutban lévő Spárban vizsgálták a müzliket. Valószínűleg a két gyerekük is Magyarországon tölti a nyarat, illetve izgalmas kérdés, hogy Theroux-t vajon elkíséri-e Budapestre a felesége, Jennifer Aniston.

A The Spy Who Dumped Me a tervek szerint 2018. július 6-án debütál az amerikai mozikban.