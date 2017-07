A friss Oscar-fődíjas megy tovább a saját feje után

Barry Jenkins, a Holdfény rendezője nem ül sokáig a babérjain. A film meglepetésszerű Oscar-győzelme után minden bizonnyal ügynökök és producerek hada dörömbölt az ajtaján, de ahelyett, hogy elvállalt volna egy szuperhősfilmet, Jenkins inkább egy régi álmát valósítja meg: James Baldwin 1974-es, If Beale Street Could Talk című regényét fogja vászonra vinni.

A regény egy tizenkilenc éves, várandós harlemi lányról szól, akinek huszonéves vőlegényét hamisan megvádolják egy Puerto Ricó-i nő megerőszakolásával. A lány ezt követően családja és ügyvédje segítségével versenyt fut az idővel, hogy még a gyerek születése előtt kihozza a leendő apát a börtönből.

1998-ban Robert Guediguian francia rendező már megfilmesítette ezt a regényt À la place du cœur címmel, amelyben a történet a hetvenes évek Harlemje helyett a kilencvenes évek Marseilles-ében játszódik.

James Baldwin neve itthon teljesen ismeretlen, ám Amerikában – főleg a fekete közösségen belül – meghatározó szerző, polgárjogi harcos. Regényeiben, esszéiben az ötvenes évektől bonyolult társadalmi és etnikai témákat járt körbe, különös tekintettel a meleg és biszexuális színesbőrű férfiak életére, amiről máshol nemigen lehetett olvasni. Tavaly Oscarra jelölték az egyik művéből készült dokumentumfilmet, az I Am Not Your Negró-t.

A Holdfény után tehát Jenkins olyan témához nyúl, ami sokak szívügye, és ami a szinopszis alapján közel áll az érzékenységéhez. A projektet az Annapurna filmstúdió karolta fel, amely többek között Spike Jonze, Kathryn Bigelow, Richard Linklater és Paul Thomas Anderson legutóbbi filmjeit gyártotta.

Jenkins addig sem fog unatkozni, amíg elkezdheti forgatni harmadik nagyjátékfilmjét: az HBO-nak készít minisorozatot a tavalyi év egyik nagy könyvsikeréből, Colson Whitehead Pulitzer-díjas The Underground Railroad-jából, amely Oprah Winfrey és Barack Obama olvasmánylistáján is szerepelt.