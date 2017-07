Tom Cruise-t csupa izgalmas nő veszi körbe

A Mission: Impossible 6 forgatása véget ért Új-Zélandon, ezt néhány tetszetős fotó közzé tételével hozta nyilvánosságra a produkció. A déli féltekén tél van, és bár hó nincs a képen, de azért a réteges öltözködésből kikövetkeztethető, hogy elég hideg lehetett a forgatáson.

A fotó középpontjában természetesen Tom Cruise áll, mellette pedig állandó segítőtársai láthatóak: a negyedik részben csatlakozott Simon Pegg és Ving Rhames, aki már az 1996-os első epizódban is Ethan Hunt segítségére volt. A legjobban Rebecca Ferguson visszatérésének örülünk, aki egyenrangú partnere tudott lenni Cruise-nak a Mission: Impossible: Titkos nemzet-ben.

Fergusonról egy külön kép is készült, melyen egy cuki báránnyal pózol. A sorozat hősnői általában egy részre vannak kalibrálva, az M:I 6 azonban többszörösen is szakít ezzel a hagyománnyal. A svéd színésznő mellett Michelle Monaghan is visszatér, aki Hunt szerelmét (és későbbi feleségét) játszotta a harmadik epizódban, majd pár pillanatra a negyedikben is feltűnt.

Egy fontos hiányzója is lesz a hatodik résznek, az új Bosszúállók-film forgatása miatt Jeremy Renner nem tudott időt szakítani az M:I 6-ra. Őt Superman megformálója, Henry Cavill pótolja, aki Az U.N.C.L.E. emberé-ben már belekóstolt a kémkedés világába. Rajta kívül a The Crown című sorozatból ismert Vanessa Kirby és a 24 évvel ezelőtt Tina Turnert alakító Angela Bassett is most debütál a franchise-ban.

A Mission: Impossible 6-ot az ötödik rész után ismét Christopher McQuarrie rendezi, Új-Zéland után Londonban folytatódik a forgatás. A film történetét homály fedi, de azt már lehet tudni, hogy a premier dátumát 2018. július 28-ra tűzték ki. Több új-zélandi fénykép is készült, erre a linkre kattintva nézheti meg őket.