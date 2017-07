Clint Eastwood mozisztárt csinál a hős katonákból

Clint Eastwood az Amerikai mesterlövész és a Sully – Csoda a Hudson-folyón után ismét hősnek tartott valós személyekről rendez filmet. A The 15:17 to Paris egy meghiúsult terrortámadás történetét meséli el (az esetről bővebben ebben a cikkben olvashat), azzal a csavarral, hogy a terroristát ártalmatlanító három amerikai katona önmagát fogja alakítani a filmben. Anthony Sadler, Alek Skarlatos és Spencer Stone könyvet írtak a hőstettükről, most pedig Eastwood kamerája előtt játszhatják el újra a sorsdöntő pillanatokat.

A The 15:17 to Paris egyrészt a Brüsszelből Párizsba tartó vonaton fog játszódni, de a múltba is visszatekint, és a gyerekkoruktól kezdve mutatja be a három férfi barátságát. A Variety úgy tudja, hogy Eastwood és a stúdió sokáig színészekkel akarta eljátszatni a három főhőst, meg is voltak már a nevek, de az utolsó pillanatban meggondolták magukat, és inkább a valós személyeket kérték fel.

A veterán színész-rendező sokadik fénykorát éli most: az Amerikai mesterlövész orbitális siker volt az amerikai mozikban, a Sully-ra is szép számban mentek az emberek, ráadásul az előbbi film egy Oscar-díjat is begyűjtött. Valószínűleg a The 15:17 to Paris-ra is ez a sors vár: amerikai közönségsiker, aztán pedig jöhet a harc az Oscar-díjért.