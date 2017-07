Megvan, ki lesz a fiatal Meryl Streep a Mamma Mia 2-ben

Lily James már a Hamupipőké-ben is énekelt, majd a Nyomd, bébi, nyomd! (Baby Driver) elbűvölő pincérnőjeként is dúdolgatott, és most újból lehetőséget kapott arra, hogy a kamerák előtt daloljon. A 28 éves brit színésznőt beválogatták a Mamma Mia! folytatásának a szereplőgárdájába.

A Here We Go Again alcímű film több idősíkban fog játszódni, a jelen és a múlt között ugrándozik majd. Lily Jamesnek szakmája egyik legkiválóbb művelőjéhez kell felnőnie: Meryl Streep karakterének a fiatalkori mását alakítja, így aztán elkerülhetetlen lesz, hogy a fiatal színésznőt összemérjék a három Oscar-díjat nyert, legendás kolléganőjével.

Hamupipőke megformálójaként sokan emlékezhetnek rá, mi a Nyomd, bébi, nyomd kapcsán írtunk hozzá szerelmes levelet, de alighanem a legtöbb magyar néző a Mamma Mia: Here We Go Again miatt fogja megjegyezni a nevét. A Görögországban játszódó első rész nálunk is hatalmas sikert aratott, több mint 774 ezren ültek be rá a mozikban, és a folytatást is rengetegen várják. Pár hete adtunk hírt arról, hogy jön a Here We Go Again, a cikket 2400-nál is több ember lájkolta.

A második részben többen is visszatérnek az eredeti színészgárdából, Streepen kívül Pierce Brosnan, Colin Firth és Amanda Seyfried is ismét ABBA-slágerekre fog örömködni. Érdekes kérdés, hogy vajon Brosnannek vagy Firth-nek is feltűnik-e majd a fiatalkori mása a filmben, és ha igen, őket kik fogják játszani.

A Mamma Mia: Here We Go Again nagyjából egy év múlva, 2018. július 20-án kerül a mozikba.