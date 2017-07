Összeállt az álomcsapat: Joe Pesci is beszállt De Niro és Pacino mellé

Martin Scorsese 2010 óta próbálja összehozni a The Irishman című gengszterfilmet a műfaj történetének legparádésabb szereposztásával. Robert De Niro már elkötelezte magát, Al Pacino szerződését most véglegesítik, a színészkedéstől visszavonult Joe Pescit viszont hiába kérlelték, nem akart kötélnek állni. Most viszont rábólintott a szerepre, és a Nagymenők pszichopata maffiózója negyedszerre is Scorsese kamerája elé áll.