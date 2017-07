Kiszállt az egyik főszereplő 2018 legjobban várt magyar filmjéből

Úgy volt, hogy a Félvilágot is jegyző Szász Atilla és Köbli Norbert következő történelmi thrillerében Kerekes Vica, Nagy Zsolt és Szabó Kimmel Tamás játssza a három főszerepet. Most azonban kiderült, hogy komoly változás állt be a szereplőgárdában, Nagy Zsolt helyett a Saul fiából és a Szürke senkikből ismert Molnár Levente lesz részese az Apró mesék című film szerelmi háromszögének. A váltás okairól kérdeztük a színészt, a rendezőt és a producert.