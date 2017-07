Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio ismét közös filmet készít

Martin Scorsese The Irishman című filmterve éveken át húzódott, de most már minden akadály elhárult előle és augusztusban álomszereposztással kezdik el forgatni. Most már azt is tudjuk, mit tervez a The Irishman után: a gengszterfilm helyszíni munkálataival a tervek szerint decemberben végeznek, és jövő tavasszal már bele is akar vágni a következő filmjébe, egy sorozatgyilkosos thrillerbe. Minderről a háromszoros Oscar-díjas Dante Ferretti látványtervező mesélt a Variety-nek, aki kilenc alkalommal dolgozott együtt a rendezővel.

A The Killers of The Flowers Moon-ról már korábban is hírt adtunk, de akkor még csak egy terv volt a sok közül, amely iránt Scorsese és Leonardo DiCaprio is érdeklődött. Most kiderült, hogy a színész és a rendező hónapok óta együtt fejlesztik a filmtervet, illetve más konkrétumokkal is szolgált Ferretti.

Szeptemberben kezd el felkészülni a filmre, mivel „Scorsese rögtön a The Irishman befejezése után ezt fogja leforgatni”. Oklahomába fog utazni, hogy helyszíneket találjon a Killer Moon-hoz, amely a múlt század húszas éveiben, egy indiánrezervátum területén játszódik, és egy sorozatgyilkosság történetét meséli el. Ferretti Az ártatlanság kora óta dolgozik együtt a rendezővel, legutóbbi közös munkájuk a Némaság volt, most pedig az indiánok múlt századi életkörülményeit fogja rekonstruálni.

A film a The Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI című bűnügyi dokumentumregény adaptációja lesz. A huszadik század elején olajat találtak az Osage indiánok rezervátumában. A felfedezés gazdaggá tette a törzset, de egy sokáig megoldatlan gyilkosságsorozatot is magával vont. Amikor a megölt emberek száma már huszonnégyre emelkedett, és még mindig nem volt meg a tettes, az FBI jogelődje is nyomozni kezdett. Itt szerzett nevet magának a szervezet későbbi igazgatója, J. Edgar Hoover.

A történet rettentően izgalmasan hangzik, a Scorese-DiCaprio páros garancia a minőségre, és ha még az a pletyka is beigazolódik, hogy Robert De Niro is beszáll, ezt a filmet is legalább annyira várni fogjuk, mint a The Irishman-t.