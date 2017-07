Steven Spielberg saját magának emel oltárt

Steven Spielberg jövőre nagyszabású blockbusterrel készül bevenni a mozikat. A Ready Player One című sci-fi egy disztopikus jövőben játszódik, ahol az emberek életük nagy részét egy Oasis nevű játék virtuális valóságában töltik, és a program tervezője által elrejtett easter eggeket kutatják. Az Entertainment Weekly közölhette le az első exkluzív jelenetfotót a filmből, amin a film szereplőihez hasonlóan mi is elkezdhetünk rejtett utalásokat keresgélni.

A fotón Wade (Tye Sheridan – Az élet fája, X-Men: Apokalipszis) szerepel a virtuális kincsvadászatban való elmerüléshez szükséges hacukában, speciális VR-szemüveget és kesztyűt visel. Rejtekhelye újságcikk-kivágásokkal van kitapétázva, amelyek mind az Oasis tervezőjéről, a Steve Jobsot és Willy Wonkát ötvöző James Donovan Hallidayről szólnak – őt Spielberg új kabalaszínésze, Mark Rylance fogja alakítani. A nagy rumliban az éles szeműek egy He-Man – A világ ura tematikájú uzsonnásdobozt is kiszúrhatnak.

A Ready Player One Ernest Cline magyarul is megjelent regényének adaptációja, amely pont olyan nyolcvanas évekbeli – videójátékos, zenei, filmes – popkulturális utalásoktól hemzseg, amiket nagy mértékben Spielbergnek köszönhetünk. A nosztalgia csimborasszója tehát, hogy a hetven éves rendező ezzel a filmmel saját egykori munkái előtt fog tisztelegni.

Spielberg az utóbbi időben rutinosan váltogatja a felnőtt, Oscar-esélyes politikai drámákat és a könnyedebb közönségfilmeket, bár ez utóbbiak nem találják meg mindig a közönségüket: A barátságos óriás csúnyán elhasalt a pénztáraknál. A rendező most is duplázni fog: még a Ready Player One előtt, a decemberi díjszezonra időzítve kerül a mozikba a The Papers című újságírós drámája Tom Hanksszel és Meryl Streeppel a főszerepben.

A Ready Player One-ra 2018. március 30-ig kell várnunk.