Will Smith bújik elő a varázslámpából az új Aladdinban

Az év elején még a Dumbó-ról szóltak a pletykák, de végül egy másik élőszereplős Disney-meséhez szerződött le Will Smith. Hivatalosan is megerősítették, hogy a mozisztár alakítja majd a dzsinnt Guy Ritchie Aladdin-jában. Smith még sohasem játszott élőszereplős mesefilmben, viszont a hangját már adta animációs filmhez, ő szólaltatta meg a Cápamese főhősét. Most Robin Williams szerepét örökölte meg, a három éve elhunyt színész bolondozott dzsinnként az 1992-es rajzfilmben.

Az is eldőlt, hogy ki fogja eljátszani Aladdint és Jázmint. A főhőst a viszonylag ismeretlen Mena Massoud egyiptomi születésű kanadai színész formálja meg, aki eddig főleg tévésorozatokban dolgozott, és hamarosan Tom Clancy Jack Ryan-regényeinek televíziós adaptációjában láthatjuk őt.

A hercegnő megformálója, a Londonban született Naomi Scott énekesként kezdte pályáját, felbukkant az Antonio Banderas főszereplésével készült, a chilei bányakatasztrófa történetét elmesélő A harminchármak című drámában, illetve eljátszotta az egyik szuperhőst a Power Rangers mozifilm-változatában.

A Disney legutóbb A szépség és a szörnyeteg élőszereplős változatával robbantott kasszát, és mérget vehetünk rá, hogy az Aladdin is hatalmas világsiker lesz. 1992-ben a rajzfilm gyűjtötte a legtöbb pénzt, megelőzve a Reszkessetek betörők 2-t és a Batman visszatér-t. Kíváncsian várjuk, hogy Artúr király után Guy Ritchie vajon mennyire formálja a saját képére Aladdint. Belőle is egy kisstílű és nagydumás gengsztert csinál?