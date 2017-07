Egy szót már tudni lehet a Star Wars 8 kúszó szövegéből

A hétvégén megtartott Disney expón egy látványos werkfilmmel kedveskedett a rajongóknak a Star Wars: Az utolsó jedik alkotói csapata. Rian Johnson rendező a Los Angeles Times-nak külön is nyilatkozott, és elárult egy szót a nyolcadik epizód elején beúszó szövegből.

Először egy poénnal tért ki a kérdés elől, és arról beszélt, hogy mekkora poén lenne, ha a kaka szó is felbukkanna a bevezető szövegben. „Először szerepelne ez a szó a Star Wars-univerzumban. Az egész bevezető annyiból állna, hogy kaka.” Aztán csak elárult egy szót, amire büszke, hogy bekerült a képernyőn úszó szövegbe: "decimated". Ez vagy egy múlt idejű ige vagy pedig egy melléknév. Igeként azt jelenti magyarul, hogy megtizedel.

Ez az új információ a minimálisnál is kevesebb, de a Disney-produkciókra jellemző szigorú titoktartás miatt ennek is lehet örülni. Az elvetemültebb rajongók agya biztos beindul tőle, és azt kezdik találgatni, hogy pontosan kiket tizedeltek meg a hetedik és a nyolcadik epizód között. Johnson arról is mesélt, hogy nehéz feladat volt véglegesíteni a kúszó szöveget, a számozott Star Wars-filmek egyik elengedhetetlen tartozékát.

George Lucas haikuk írásához hasonlította a feladatot, és Johnson is úgy állt hozzá, mint egy vershez: a legtöbb szó szükségességén elmerengett. Tényleg sokáig szépítgethették a szöveget, ugyanis csak pár hete véglegesítették azt.

Egy másik Star Wars-rendező, a Han Solo-film elkészítésével nemrég megbízott Ron Howard is elhintett egy információmorzsát. Az Instagramján posztolt egy képet a forgatásról, és ha figyelmesebben megnézzük, a kontrollmonitoron felbukkan Lando Calrissian megformálója, Crispin Glover, akit most lehet először jelmezben látni.

lining up a shot today from my director's monitor RealRonHoward (@realronhoward) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 18., 14:44 PDT

Aprócska újdonságok ezek, de arra jók, hogy átmenetileg csillapítsák a rajongók híréhségét. A Star Wars: Az utolsó jedik december 14-től látható a mozikban, a Han Solo-film jövő májusban debütál.