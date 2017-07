James Bond két év múlva visszatér a mozikba

A Spectre óta bizonytalanság övezi a 007-es univerzumát. Sam Mendes nem kívánt több részt rendezni, Daniel Craig pedig elhíresült nyilatkozatában arról beszélt, hogy inkább felvágná az ereit, mint hogy egy újabb Bond-filmen kezdjen el dolgozni. Nagyon kellett már egy hivatalos bejelentés, amibe kapaszkodhatnak a rajongók. Ez most végre megérkezett, a titkos ügynök Twitter-oldalán tették közre:

James Bond 2019. november 8-án fog visszatérni az amerikai mozikba, az Egyesült Királyságban és a világ többi részén a hagyományt folytatva egy korábbi időpontban mutatják be a filmet.

Végre van egy időpontunk, több fontos kérdést azonban nyitva hagyott a bejelentés. Daniel Craig vajon ötödszörre is felveszi a szmokingot, vagy más valaki veszi át a 007-es szerepét? A brit színész már rég visszatáncolt az érfelvágós nyilatkozatától, és névtelen forrásokra hivatkozva a brit újságok már arról írnak, hogy Craig meggondolta magát, és mégis csak ő lesz James Bond a sorozat következő, szám szerint 25. részében is. Ezt persze ne vegye senki készpénznek addig, amíg maga a színész meg nem erősíti, vagy ki nem adnak egy közleményt.

A Skyfall és a Spectre után búcsút mondott a sorozatnak Sam Mendes, így most a rendezői székbe is új embert keresnek. A Dunkirk-kel egy újabb remekművet összehozó Christopher Nolan ismét kifejezte az érdeklődését, a Playboynak adott interjújában beszélt arról, hogy szívesen csinálna egy Bond-filmet, és már többször is találkozott emiatt a sorozat producereivel, Barbara Broccolival és Michael G. Wilsonnal. Hozzátette azonban, hogy csak úgy vállalná el, ha direkt rá lenne szükség és a sorozatot újra ki kellene találni.