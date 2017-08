Most lett még izgalmasabb a Szárnyas fejvadász 2

Nem egy, hanem mindjárt három zeneszerző is dolgozik az új Szárnyas fejvadász kísérőzenéjén, hogy a közelébe érjenek Vangelis 1982-es klasszikusának.

Vangelis sejtelmes szintetizátorzenéje nélkül ma már elképzelni sem lehet a Szárnyas fejvadász-t, és a második rész rendezője, Denis Villeneuve Hans Zimmer és Benjamin Wallfisch segítségét kérte, hogy kiegészítsék Jóhann Jóhannsson eddigi kompozícióit, és így megugorják a fölöttébb magas elvárásokat.

Jóhannsson a kanadai rendező házi komponistája, nélküle nem lett volna olyan feszült a Fogságban, olyan zaklatott a Sicario, és másvilági az Érkezés. Jóhannsson jelenleg az egyik legkeresettebb zeneszerző Hollywoodban, aki innovatívan mossa össze a zajokat a kísérőzenével, de a Szárnyas fejvadász 2049-nek kezdettől fogva úgy állt neki, hogy Vangelis esőáztatta dallamait akarta továbbgondolni.

Ebben fogja támogatni Hans Zimmer, akinek lába előtt most épp a Dunkirk soundtrackje miatt borult le a világ, és Benjamin Wallfisch, aki A számolás jogá-ban és a Dunkirk-ben is dolgozott már együtt Zimmerrel, az utóbbi években pedig leginkább horrorokra specializálódott: Az egészség ellenszeré-hez, az Annabelle 2: A teremtés-hez és az Az-hoz írt kísérőzenét.

„Jóhann Jóhannsson írta a főtémát, ahogy eredetileg is terveztük, de a feladat méretét látva Benjamin Wallfisch és Hans Zimmer is csatlakozott a csapathoz, hogy segítsen Jóhann-nak. Nehéz Vangelis nyomába érni! Jóhann írt néhány elképesztő atmoszférazenét, de szükségem volt más verziókra is, hogy választhassak, és Hans ebben segített nekünk” – nyilatkozta Villeneuve.

Állítólag az is hozzájárult Zimmerék bevonásához, hogy Jóhannsson két munkát is bevállalt októberre – a Szárnyas fejvadász folytatása mellett Darren Arronofsky és Jennifer Lawrence pszichohorrorjában, az anyám!-ban is dolgozott –, és így nem jutott elég ideje mindkét filmre. Érdekesség, hogy nemsokára egy magyar filmben, Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című thrillerében is hallhatjuk majd az izlandi zeneszerző nyugtalanító dallamait.

A Magyarországon forgatott Szárnyas fejvadász 2049-et október 5-től vetítik a mozik.