Az egész világ imádta, de Amerikában rasszistának bélyegezték

Jövő márciusban, Bryan Cranston és Kevin Hart főszereplésével mutatják be az Életrevalók remake-jét, de a The Upside-ra keresztelt feldolgozásnak nem lesz könnyű meghódítani az amerikai közönséget.

Az Életrevalók minden idők egyik legsikeresebb francia filmje, hazájában csak a Titanic-ot és az Isten hozott az Isten háta mögött-et nézték meg többen, világszerte pedig 426 millió dollárt keresett. A magyarok szívét is megolvasztotta a lebénult milliomos és a bevándorló fiú édesbús komédiája, közel százezren váltottak rá jegyet a moziban, a budapesti Játékszín pedig sikeres színdarabot adaptált belőle.

Csak az amerikai közönség állt ellen a történetnek, a tengerentúlon mindössze tízmillió dollárt sikerült bezsebelnie az Életrevalók-nak. Ilyen esetben arra szokták fogni a kudarcot, hogy az amerikaiak nem szeretnek feliratos filmet nézni, de az Életrevalók-nál más nehézségek adódtak, a rabszolgaság örökségét nyomó országban ugyanis sokkal kényesebb téma, ha egy szegény fekete fiú egy gazdag fehér ember szolgálatába szegődik.

Az amerikai kritikusok többsége gyalázatosnak bélyegezte a filmet, a Variety szerint a Tamás bátyja-féle, a feketéket kedves, behódoló szolgáknak ábrázoló rasszizmust erősítette fel. A legtöbben azt kifogásolták, hogy sztereotíp módon rajzolta meg a kerekesszékes milliomos és az őt ápoló, börtönből szabadult bevándorló karakterét, hiszen nemes vadembernek tüntette fel a goromba, de szexi szenegáli fiút, aki megtanítja az arisztokratának, hogyan lépjen ki a sznob magaskultúra burkából, és járjon két lábbal a földön.

A Variety azt javasolta a remake jogait felvásároló Harvey Weinsteinnek, hogy alaposan írassa át a történetet, és a producer fejében meg is fordult a gondolat, hogy latin-amerikai színészre ossza Omar Sy szerepét, hiszen az amerikaiak a mexikóiakhoz viszonyulnak nagyjából úgy, ahogy a franciák az afrikaiakhoz.

Hogy mennyiben igazítják az amerikai kultúrához a történetet, azt egyelőre nem tudni, a castingon viszont a sztárerő győzött. Mexikói színész helyett a magát most egy drámaibb szerepben kipróbáló humorista, Kevin Hart játssza a bűnözői múlttal rendelkező fiút, akit felfogad maga mellé ápolónak a mogorva milliomos (Bryan Cranston). Mellettük Nicole Kidmant, Julianna Marguliest (Vészhelyzet) és Aja Naomi Kinget (Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot?) láthatjuk a főbb szerepekben.

Az Életrevalók a napokban The Upside-ra keresztelt amerikai remake-jét Neil Burger rendezte, aki eddig fantasy-vel színezett, akciódús filmekre (A mágus, Csúcshatás, A beavatott) szakosodott, és bár az Eltávozáson iraki háborús road movie-jában már ismerkedett a humorral, dramedy-t most forgatott először. A forgatókönyvíróról ennyit sem mondhatunk el, Jon Hartmere az IMDb-s adatlapja szerint egy rövidfilmen és néhány televíziós munkán kívül maximum naplót írt eddig. (Korábban Paul Feig is írt egy változatot a forgatókönyvből, de azt végül nem használták fel.)

Kevin Hart és Bryan Cranston együttműködését mégis bizakodva várhatjuk, hiszen a két, remek humorérzékű színésznek jutalomjátékra ad lehetőséget a történet. Ezt erősítette meg Nicole Kidman is, aki szerint szikrázott kettejük közt a levegő a forgatáson. Cranston egy kulisszatitkot is elárult partneréről Jimmy Kimmel talkshowjában, és elmesélte, hogy a tériszonyos Kevin Hart csak zöld háttér előtt merte leforgatni a sárkányrepülős jelenetet, és öt méterrel a föld felett, huzalokon lógva is ordibált félelmében. Érdemes megnézni a beszélgetést videón, a Breaking Bad sztárja nagyon viccesen utánozza Hartot.

A forgatást az is különlegessé tette, hogy Barack és Michelle Obama legidősebb lánya, Malia Obama Harvey Weinstein mellett gyakornokoskodott az év elején zajló munkálatok során. Weinstein az amerikai bemutatót 2018. március 9-ére tűzte ki, ami azt jelenti, nem lát Oscar-potenciált a filmben annak ellenére sem, hogy az Életrevalók nyolc jelölést kapott a franciák Oscarján, a Césaron, amik közül Omar Sy egyet díjra is váltott (és ezzel ő lett az első fekete színész, aki Césart kapott).

Magyar bemutatóról egyelőre nem tudunk, de aki nem bírja ki Életrevalók-remake nélkül jövő tavaszig, az megpróbálhatja beszerezni az indiai vagy az argentin változatot.