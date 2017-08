Bruce Willis megint olyan jó lehet, mint a Die Hardban

Eli Roth azt ígéri, úgy gyilkol Bruce Willis az új Bosszúvágy-ban, hogy azt még évekig emlegetni fogjuk. Most pár fotón is megnézhetjük, hogyan vedlik át Bruce Willis Charles Bronsonná.

Rég volt már, hogy Bruce Willis, és az ő csibészes mosolyú, atlétatrikós átlagzsaruja volt az első számú akciósztárunk. Willis manapság a DVD-turkálók mélyén landoló filmekben akciózik, és ha megfizetik, bevallottan elvállal bármilyen B-filmet a Tüzes bosszú-tól az Értékes rakomány-ig, hogy ő is be tudja fizetni a számlákat.

Ezen akar most változtatni Eli Roth, aki a Charles Bronson-féle Bosszúvágy remake-jében rendezi a színészt, és nem éri be kevesebbel, mint hogy visszaadja nekünk a régi, klasszikus Bruce Willist. Vissza akarom hozni Bruce-nak Az ötödik elem, A sebezhetetlen és a Die Hard korabeli sikereit, és előcsalogatni belőle egy újabb ikonikus alakítást – nyilatkozta a rendező, aki szerint a Bosszúvágy az lehet Willisnek, ami az Elrabolva Liam Neesonnek: a nyugdíjas kori pályafutását újradefiniáló akciófilm, amelyben a szokásosnál is brutálisabban rúg szét pár rosszfiút.

Az eredeti filmet botrányok övezték, Bronsonékat azzal vádolták, hogy az önbíráskodást reklámozzák azzal, hogy a New York-i építész nekiáll megtisztítani az utcákat a bűnözéstől, mert egy betöréses lopás során meggyilkolják a feleségét és a lányát.

Azt már most sejteni lehet, hogy Eli Roth sem a lelki dráma, és nem is az erkölcsi dilemmák felől közelít a történethez, inkább a horrorfilmekben szerzett tapasztalatát kamatoztatja – legalábbis ezt ígérte a filmet gyártó MGM-nek. „Azt mondtam nekik, olyan látványos haláljeleneteket rendezek nektek, amilyet senki nem tud. Olyan anyagot, amiről az emberek évekig beszélni fognak.”

Willis ezúttal egy chicagói sebészt játszik, aki az életében nem fogott még a kezébe fegyvert, ezért a Youtube-ról tanul meg lőni, de ahogy egyre jobban belejön az öldöklésbe, John McClane típusú akcióhős válik belőle.

Roth leírása alapján egy kicsit úgy hangzik a film, mint egy lövöldözős videojáték, amiben minden egyes ölés után új képességeket kap a karakter, de a rendező ennél komolyabb hatásokat emleget: a Nincs bocsánat-ot, a Sicarió-t, az Erőszakos múlt-at, és legfőképp A tűzben edzett férfi-t tanulmányozta élete első akciófilmjéhez.

Ha csak az inspirációkon múlna, az új Bosszúvágy máris klasszikus lenne. Hogy végül mi sül ki belőle, azt november 23-án nézhetjük meg, amikor nálunk is bemutatják a filmet.