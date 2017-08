Megvan, ki lesz a fiatal Pierce Brosnan a Mamma Mia! 2-ben

A Mamma Mia! folytatásában Steven Spielberg felfedezettje mutathatja meg, milyen sármos volt Pierce Brosnan fiatalkorában. Jeremy Irvine-t Spielberg kissé túlédesített világháborús filmje, a Hadak útján (emberi) főszereplőjeként ismerhettük meg, de azóta nem találkoztunk vele túl sokszor. Hogy az előbb igás-, majd hadilovat játszó Joey milyen karriert futott be a filmiparban, arról sajnos nem tudunk beszámolni, Irvine viszont nem váltotta emlékezetes szerepekre a Spielberg-filmmel jött hírnevet.

Játszotta Pipet a Harry Potter és a Tűz serlege rendezőjének, Mike Newell-nek a Szép remények-feldolgozásában, váltotta Daniel Radcliffe-et A fekete ruhás nő folytatásában, illetve feltűnt A háború démonjai című második világháborús drámában, amelyben a Mamma Mia! másik szereplőjének, Colin Firth-nek a fiatalkori változatát alakította. A Hadak útján után viszont felbukkant a Most jó-ban Dakota Fanning oldalán, amit történetesen az az Ol Parker írt és rendezett, aki a Mamma Mia! második részéért is felel ezen a kettős poszton.

Priece Brosnané mellett Julie Walters fiatalkori mását is megtalálták, az ifjú Rosie gondolatait Alexa Davis énekelheti majd el ABBA-slágerek formájában. A walesi színésznőnek ez lesz az első nagy filmszerepe, jelenleg a Harlots című sorozatban látható, ami egy bordélyházat üzemeltető családanyáról szól.

Nemrég bejelentették azt is, hogy a visszaemlékezésekben Lily James bújhat Meryl Streep bőrébe, de nem kell aggódniuk a rajongóknak, az eredeti film színészei közül Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth és Amanda Seyfried is visszatér a Here We Go Again alcímű folytatásban, amit 2018. július 20-án mutatnak be az amerikai mozik, a magyarok pedig feltehetően egy nappal hamarabb.