Jane Fondáék egy magyar nővel izgulnak rá A szürke ötven árnyalatára

Ha a magyar közönség még nem is feltétlenül, az amerikai castingügynökségek már jól ismerik Bordán Lili nevét. A 35 éves színésznő Los Angeles és Budapest között ingázik, az amerikai független filmes darabokban egyre nagyobb szerepeket kap, a nálunk forgó hollywoodi produkciókban pedig egyre többet statisztál.

Bordán Lili kapott már saját névtáblát a Comic-Conon (még ha nevét el is írták rajta) - ilyesmivel rajta kívül csak Antal Nimród büszkélkedhet a magyarok közül - , és játszott a Mentőexpedíció-ban, valamint a Westworld-ben is. Igaz, hogy csak a hármas számú riportert, illetve egy névtelen jósnőt, aki hamar magára öltötte Evan Rachel Wood alakját, de ezekkel a kis szerepekkel is betette a lábát Hollywoodba.

Olyannyira, hogy legközelebb Diane Keaton és Jane Fonda olvasókörébe sétálhat be, ugyanis szerepelni fog a Book Club című vígjátékban, amiben négy hatvanas nő fedezi fel újra az élet örömeit, miután elolvassák A szürke ötven árnyalatá-t. Bordán Lili egy Irene nevű lányt alakít (talán valamelyikük lányát? recepciósát? jövendőmondóját?), de megválaszolatlan rejtély a film kapcsán az is, hogy a lassan nyolcvanéves Jane Fonda és a 71-et betöltött Diane Keaton miért hatvanas nőket játszanak.

Erre majd Bill Holdermannak kell válaszolnia, aki az Erin Simmsszel írt forgatókönyvéből rendezi a filmet, korábban pedig Robert Redfordnak írt egy túrafilmet, az A Walk in the Woods-ot, amiben Redford is a régi barátaival fűzhette szorosabbra a kapcsolatát. A Book Club olvasókörébe egyébként még Mary Steenburgent és Candice Bergent, a filmbe pedig Bordán Lili mellett Huber Ádám nevű színészünket vették be, aki reméljük, csaposként ennél valami finomabb itallal fogja megkínálni a hölgyeket.

A Book Club-ot ezekben a hetekben forgatják, mozikba jövőre kerülhet, mi pedig alig győzzük kivárni, hogy 22 év után újra valamilyen klubban lássuk Diane Keatont, még ha most csak olvasni fog is ahelyett, hogy elvált nők fondorlatos bosszúját vitelezné ki Goldie Hawnnal és Bette Midlerrel.