Megint a legmenőbb arcokat csípte meg Woody Allen

Még be sem mutatták Woody Allen idei filmjét, a Wonder Wheel-t, de már tudjuk, kivel forgat következőnek a neurotikus értelmiségiek szakértője. Az utóbbi években Allen gyakran dolgozott a karrierjük csúcsán álló fiatal színészekkel, és ezt a hagyományt most sem szakítja meg, hiszen Emma Stone, Jesse Eisenberg és Kristen Stewart után generációjának legkeresettebb színésznője, Elle Fanning fog játszani az egyelőre cím nélküli filmjében. Azt is el tudjuk képzelni, hogy Scarlett Johansson és Emma Stone után Fanning lesz a rendező új múzsája.

Egy másik sort is folytat Woody Allen, és Miley Cyrus (Crisis in Six Scenes) után megint szerepet oszt egy egykori gyereksztárra, aki Disney-műsorokban felcserepedett és leginkább énekesként ismert. Cyrustól nem követelt sokat színészként, és azt a keveset meg is oldotta a botrányhős popénekes, reméljük, Selena Gomezzel sem fog mellényúlni az idős mester.

Egy valaki miatt viszont biztosan nem kell aggódnunk: Timothée Chalametet az utóbbi idők nagy felfedezéseként emlegetik, a Variety első helyre sorolta a „Tíz színész, akire érdemes figyelni az idén” című összeállításában.

Matthew McConaughey fiát játszotta a Csillagok között-ben és szerepelt a Homeland második évadában is, de igazán a jövő évi Oscar egyik nagy esélyeseként számon tartott Call Me By Your Name-mel hívta fel magára a figyelmet, amelyben belehabarodik az Armie Hammer által játszott adoniszba. A két színész állítólag lenyűgöző természetességgel érzékelteti a férfiak közti intimitást.

Woody Allen új filmje, a Wonder Wheel világpremierjét októberben tartják a New York-i filmfesztiválon, az amerikai mozikba december elsején kerül, következő filmjét valószínűleg jövőre forgatja le. A remekül sikerült Café Society és a Wonder Wheel után ez lesz a harmadik filmje, amit az Amazon finanszíroz.